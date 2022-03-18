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Нижегородские предприниматели смогут получить льготные кредиты и господдержку для реализации инвестпроектов

30 марта 2022 18:14  [92] Бизнес

Нижегородские предприниматели могут воспользоваться государственными программами льготного кредитования для реализации инвестпроектов или бизнес-инициатив, сообщает оргкомитет премии "Регионы – устойчивое развитие".

Поддержка оказывается оргкомитетом конкурса «Регионы – устойчивое развитие» совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.
Запущенные программы кредитования направлены на реализацию инвестпроектов в промышленности, АПК, ЖКХ, социальной сфере, а также в других направлениях деятельности.

К рассмотрению принимаются проекты с бюджетом от 10 млн до 1 млрд рублей. Доля обеспеченности проекта залогом должна составлять не менее 20% от суммы кредита.

Стоимость кредитных средств для сельхозпроизводителей - от 5%, для предприятий реального сектора экономики - 11-13%. Срок кредитования проектов - от 3 до 7 лет.
Основными задачами при проведении анализа поданных заявок на участие в конкурсе станет анализ документации для последующей консультации по всем возможным мерам господдержки, подбор контрагентов для закупки сырья, комплектующих, оборудования и иной продукции, а также организация логистики. Прием заявок ведется на постоянной основе.

Подробнее узнать о программах и условиях участия в конкурсе можно по телефону: +7 926 631-74-71. Сайт проекта: https://infra-konkurs.ru/.

Напомним, в ходе встречи с предпринимателями губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки экономики принят региональный пакет мер. В частности, он предусматривает докапитализацию Фонда АПК на 300 млн рублей и Фонда развития промышленности на 700 млн рублей. Поддержка по данным направлениям также предполагает предоставление льготных кредитов. Всего в пакет входит около 40 мер поддержки.

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Теги:
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