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31 марта 2022 10:34  [111] Нижегородский водоканал запустил чат-бота, в котором абоненты могут узнать об отключениях воды и передать показания счетчиков
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Общество

Нижегородский водоканал запустил чат-бота, в котором абоненты могут узнать об отключениях воды и передать показания счетчиков

31 марта 2022 10:34  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал запустил в Telegram чат-бот, который предназначен для оперативной связи с абонентами и доступен круглосуточно.
С помощью чат-бота можно уточнить информацию об отключении холодного водоснабжения и времени возобновления подачи воды, передать показания или сообщить об аварийной ситуации на наружных сетях водоснабжения и водоотведения. Данные об утечках, передаваемые таким образом, незамедлительно поступают в диспетчерскую и берутся в работу для оперативного устранения аварийной ситуации.

Кроме того, чат-бот в режиме диалога предоставляет ответы на простые, часто задаваемые вопросы, касающиеся времени работы подразделений водоканала, начисления пеней должникам, порядка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения и т.д.

"Значительная часть абонентов обращается в водоканал с типовыми вопросами, именно для них мы запустили чат-бот, - поясняет директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев. – Для корректной работы сервиса абонентам необходимо формулировать свой вопрос максимально кратко и понятно, а также указать правильный адрес. Использование чат-бота позволяет максимально оптимизировать процесс, упростить получение информации, необходимой абоненту, а также значительно сократить нагрузку на диспетчерскую службу, что в конечном итоге приведет к повышению качества услуг, которые мы предоставляем жителям."

Чат-бот, работающий в тестовом режиме, доступен в Telegram по ссылке https://t.me/VKNN_Chatbot, на сайте Нижегородского водоканала и в личном кабинете.

Также как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" доступен личный кабинет https://lk.vodokanal-nn.ru. Здесь онлайн можно получить такие услуги, как заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, подача заявки на ввод в эксплуатацию приборов учета, онлайн-оплата услуг, формирование актов сверки, выписки и статистики по счетам, вызов инспекторов и так далее. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона.

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Теги:
Водоканал
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