Сдача еще трех домов ЖК "Новинки Smart City" запланирована на второй квартал 2022 года, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Изначально планировалось ввести в эксплуатацию дома №№ 18, 19 и 22 в феврале-марте текущего года. Сейчас у них высокая степень готовности, отметили в фонде, добавив при этом, что на стройплощадке трудится почти 180 человек, которые занимаются отделкой фасадов, монтажом систем водоснабжения, вентиляции и водоотведения.
Напомним, что в марте 2022 года стали в эксплуатацию дом № 21 ЖК "Новинки Smart City", однако изначально его сдача планировалась на конец 2021 года.
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