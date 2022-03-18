Сдача еще трех домов ЖК "Новинки Smart City" запланирована на второй квартал 2022 года Общество

Сдача еще трех домов ЖК "Новинки Smart City" запланирована на второй квартал 2022 года, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Изначально планировалось ввести в эксплуатацию дома №№ 18, 19 и 22 в феврале-марте текущего года. Сейчас у них высокая степень готовности, отметили в фонде, добавив при этом, что на стройплощадке трудится почти 180 человек, которые занимаются отделкой фасадов, монтажом систем водоснабжения, вентиляции и водоотведения.

Напомним, что в марте 2022 года стали в эксплуатацию дом № 21 ЖК "Новинки Smart City", однако изначально его сдача планировалась на конец 2021 года.