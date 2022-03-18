Валентина Матвиенко: Россия готова ко всем вариантам по поставкам российских энергоресурсов Политика

Фото: пресс-служба Совета Федерации ФС РФ

Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы перенаправят на другие рынки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не заинтересованы в таком сценарии (в полной остановке импорта энергоресурсов из РФ в Европу - прим. ред.), но готовы ко всем возможным вариантам, если все-таки [Евросоюз] пойдет на такой необдуманный шаг", - сказала она журналистам.

"Количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено. После пандемии сейчас идет бурный рост, восстановление экономик. Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия. И потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они [Евросоюз] примут такое решение, значит, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков - только и всего", - продолжила спикер Совфеда.

Она выразила надежду, что до этого не дойдет.

"Я надеюсь, что европейские государства одумаются. Они уже один раз выстрелили себе сильно в ногу, но во вторую стрелять? Это совсем будет беда. И эффект бумеранга усилится многократно, что нанесет большой вред экономике Евросоюза и, конечно, существенно повлияет на жизненный уровень и благополучие жителей Европы", - сказала председатель верхней палаты российского парламента.

Она подчеркнула, что Россия фактически еще не предпринимала никаких ответных мер, все, что происходит сегодня в США и Европе, - это лишь бумеранг от введенных против РФ санкций. По мнению Матвиенко, все понимают, что США фактически заставляют сегодня Европу платить за антироссийские санкции.

"Все здравомыслящие политики в Европе понимают, что разрушение устоявшегося энергетического рынка Европы чревато. Даже в тех условиях, в которых мы оказались, мы не нарушили ни один контракт, мы не сорвали ни одну поставку. Европа знает, что мы готовы и дальше строго выполнять контракты, [осуществлять] поставки газа", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что страны Европы сопротивляются давлению США, поскольку понимают, что отказ от энергоносителей из России может повлечь катастрофические последствия для экономики Европы.

Матвиенко также отметила, что требование России оплачивать поставки газа в рублях является вынужденной мерой. "Когда с нами поступили просто недобросовестно, мягко скажу, вообще мошеннически, заморозили наши золотовалютные резервы... Мы убедились, что и доллар и евро - это ненадежные валюты. И почему мы должны заниматься благотворительностью за счет России, поставлять газ за валюту, которая себя полностью скомпрометировала?" - сказала спикер Совфед.

Матвиенко уверена, что поручение президента по отработке юридических механизмов замены валюты на рубли при расчетах за поставки газа будет выполнено, предложения будут подготовлены. "Лично я не вижу никакой проблемы. Идите на биржу, покупайте рубли, платите в рублях, если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере с Российской Федерацией", - заключила Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ. Основные страны - импортеры российского газа, попавшие в список недружественных, в понедельник обозначили свою позицию касательно решения Москвы о переходе на оплату поставок в рублях, заявив, что это для них неприемлемо.