Полицейские задержали двух юношей, сжегших часовню и купель в Балахнинской районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полицейские задержали двух юношей, сжегших часовню и купель в Балахнинской районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 30 марта в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные повредили купель и сожгли часовню вблизи поселка Большое Козино Балахнинского района.

По горячим следам полицейские задержали двух местных жителей 18 и 19 лет. Подозреваемые рассказали, что совершили поджог в состоянии алкогольного опьянения. Также задержанные раскаялись в содеянном и сделали вывод, что больше не будут пить спиртные напитки.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).