Посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены в Нижегородской области в 2022 году Общество

Посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены почти на 3 тыс. гектаров в Нижегородской области в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в текущем году планируется отвести 1 075 тысяч гектаров сельхозугодий. Основной прирост за счет увеличения посевных площадей под зерновые, и это связано с тем, что возросла потребность в фуражном зерне после ввода в регионе животноводческих комплексов.

Озимыми осенью 2021 года было засеяно 224 тыс. га сельхозугодий, что на 14 тыс. га больше, чем годом ранее.

Николай Денисов отметил, что озимые сейчас в хорошем или удовлетворительном состоянии, но более точно можно будет уже сказать после схода снега с полей. Со сходом снега начнутся и полевые работы: подкормка и боронование.

В настоящее время в хозяйствах региона продолжается подготовка к предстоящей посевной кампании – приобретаются семенной материал, удобрения, топливо, идет подготовка техники и оборудования.

Глава нижегородского минсельхоза особо подчеркнул, что предприятия АПК в полном объеме запасли семена зерновых и зернобобовых культур, продолжается покупка семян картофеля, сахарной свеклы, овощей, рапса, льна-долгунца, многолетних трав и др. сельхозкультур.

Ранее сообщалось, что на поддержку нижегородских предприятий АПК и развитие сельских территорий выделено около 5 млрд рублей субсидий, из которых 1,2 млрд рублей уже доведено до сельхозпроизводителей. Средства направлены на подготовку к проведению весенних полевых работ, приобретение техники и оборудования, поддержку производства молока.