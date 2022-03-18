Нижегородский парламент утвердил соглашения между правительством региона и инвесторами Экономика

Нижегородский парламент на заседании 31 марта утвердил соглашения между правительством региона и инвесторами - ООО "Нижегородский литейный завод" и ООО "Биком".

Как отметил в ходе заседания ЗС НО губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, соглашения позволят оказать инвесторам дополнительную поддержку. По его ловам, в современных условиях важны инвестпроекты в сфере промышленности. Ряд предприятий готовы расширяться, увеличивают штат сотрудников, намерены вкладывать средства в техническую модернизацию производств. "Нужно помочь им в этом", - отметил Глеб Никитин, добавив при этом, что "чем больше таких проектов будет реализовываться, тем лучше мы пройдем непростое время, тем больше возможностей для развития будет в дальнейшем".

Глава нижегородского региона добавил, что решения о содействии в реализации инвестпроектов есть и в региональном плане поддержки экономики.

В качестве примера он обратил внимание на то, что в регионе в 2022 году введен мораторий на требование исполнения условий инвестиционных соглашений, до конца года будет приостановлено начисление штрафных санкций за несоблюдение сроков реализации проектов. Глеб Никитин подчеркнул, что правительств Нижегородской области понимает с какими трудностями, сейчас могут столкнуться инвесторы, поэтому "готовы оказать все необходимое содействие, чтобы инвестпроекты все же были реализованы".

По словам спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина,

работа с инвесторами сегодня выходит на иной уровень. "В соответствии с реалиями регион делает все необходимое для поддержки промышленников и предпринимателей", - отметил он, добавив, что депутаты совместно с представителями регионального правительства активно участвуют в работе оперштабов по стабилизации экономической ситуации, встречаются с представителями бизнеса и руководителями предприятия.

"Адресная поддержка бизнеса очень важна, один из главных инструментов для ее обеспечения - инвестсоглашения, которые дают предприятиям льготы, которые дают возможность нивелировать негативные последствия, сохранить промышленный, предпринимательский сектор, а в перспективе – добиться его долгосрочного развития», - отметил председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Напомним, Нижегородский литейный завод реализует региональный приоритетный инвестпроект "Создание предприятия по металлургическому производству (создание новой линии блочного литья)". Предприятие планирует выпускать крупногабаритные отливки из серого чугуна: блоки и головки блоков цилиндров двигателей, маховики, сцепления, компоненты тормозной системы. Проект направлен на повышение эффективности производства, а также на импортозамещение. Объем инвестиций составляет 4,3 млрд рублей, количество рабочих мест – около 260.

ООО "НЛЗ" планируется предоставить льготы по налогу на имущество до 1 декабря 2026 года на 128,018 млн рублей. Бюджетный эффект в период действия инвестсоглашения оценивается в 521,3 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот и при выходе на проектные мощности ежегодно сумма налоговых поступлений в бюджет может составить 265,97 млн рублей.

ООО "Биком» реализует приоритетный инвестпроект региона "Производство липких лент промышленного назначения и деталей на основе липких лент". По информации инвестора, это позволит производить широкую номенклатуру односторонних и двухсторонних самоклеящихся лент промышленного и специального назначения на основе каучукового клея и акрилового клея на водной основе. В процессе последующих вырубки, высечки, иного вида конвертинга изготавливаются детали и комплектующие, находящие свое применение в самых разных областях: автомобилестроении, медицине, выпуске бытовой техники, производстве спецодежды; радиоэлектронной, мебельной, стекольной и прочих отраслях промышленности.

Планируется предоставление льготы по налогу на прибыль до 31 декабря 2022 года на 5,69 млн рублей. Бюджетный эффект в период действия инвестсоглашения составит 22,2 млн рублей. По окончании предоставления льгот и при выходе на проектные мощности ежегодно сумма налоговых поступлений в бюджет составит 29,4 млн рублей. Объем инвестиций – 219,5 млн рублей, количество рабочих мест - 37.