Одиннадцать районов Нижегородской области преобразуют в муниципальные округа Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одиннадцать районов Нижегородской области преобразуют в муниципальные округа. Об этом стало известно на заседании Законодательного собрания региона 31 марта.

Согласно информации, муниципальные районы Большемурашкинский, Ветлужский, Гагинский, Княгининский, Краснобаковский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Шарангский и Шатковский будут преобразованы в муниципальные округа.

Предварительно в этих районах были проведены публичные слушания, на которых местные представительные органы власти выразили согласие на преобразование данных муниципальных образований.

По словам председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимира Пакова, преобразования не приведут к изменениям границ ни населенных пунктов, ни самих районов. Изменится только порядок формирования органов местного самоуправления, а также урегулируются вопросы правопреемства.

Реализация данного решения будет осуществляться с целью создания экономически обоснованного, эффективного местного самоуправления за счет консолидации финансовых и кадровых ресурсов, сокращения расходов на аппарат управления, оптимизации использования бюджетных средств.