Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
31 марта 2022 16:30  [45] Расходы бюджета Нижегородской области на 2022 год увеличены более чем на 5 млрд рублей
31 марта 2022 16:21  [56] Организации Нижегородской потребкооперации присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"
31 марта 2022 16:10  [55] Второй пакет региональных мер поддержки бизнеса готовится в Нижегородской области
31 марта 2022 14:26  [124] Нижегородский парламент утвердил соглашения между правительством региона и инвесторами
30 марта 2022 15:39  [334] Представители 15 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика на заводе "РУМО"
30 марта 2022 09:18  [413] Особенности работы на иностранных рынках в условиях санкций обсудили в ходе экспортного совета Нижегородской области
30 марта 2022 09:14  [386] Экотехнопарк планируется создать в Дзержинске
29 марта 2022 17:11  [597] Юрий Станкевич: "Мы не должны допустить повышения кредитных ставок по выданным продуктам для концессионеров"
29 марта 2022 10:55  [456] Росатом получит почти 18 млрд рублей на создание экотехнопарков по переработке опасных отходов в ПФО
27 марта 2022 10:08  [751] Глеб Никитин: "Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО создан в Нижегородской области"
Экономика

Организации Нижегородской потребкооперации присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"

31 марта 2022 16:21  [56] Экономика

Организации Нижегородской областной потребкооперации присоединяются к национальному проекту "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Починковское райпо стало первым кооперативным предприятием Нижегородского облпотребсоюза, которое будет внедрять бережливые технологии для оптимизации рабочих процессов.

"Торговля играет значительную роль в экономике Нижегородской области – в этой сфере работает более 45 тысяч компаний. С прошлого года благодаря изменениям в нацпроекте предприятия торговли также могут пользоваться инструментами нацпроекта "Производительность труда". В нашем регионе бережливые технологии уже внедряет несколько торговых компаний. Например, "Евроснаб", поставщик сельхозоборудования, увеличил выработку на 30 процентов благодаря использованию инструментов бережливого производства при организации работы с клиентами", – рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Починковское райпо существует уже более 100 лет и обслуживает жителей более 50 населенных пунктов. В составе потребительского общества 78 магазинов, автолавка, 13 предприятий общественного питания, аптека и ветеринарная аптека. Промышленное производство представлено продукцией хлебокомбината, мясного и кондитерского цехов.

"Торговым компаниям важно учитывать и держать на контроле множество факторов, таких как сезонность, своевременная отгрузка и рыночная рентабельность целого ряда товаров. Важная особенность районных потребительских объединений в том, что значительная часть их ассортимента - это продукция местных производителей. Таким образом, инструменты нацпроекта помогут сохранить рабочие места в муниципалитетах и развивать локальные производства", - добавил министр.

Председатель совета Нижегородского облпотребсоюза Алексей Ериков отметил, что внедрение бережливых технологий в кооперативных организациях позволит сократить издержки, увеличить рентабельность и повысить прибыль предприятий потребкооперации без лишних вложений.

Председатель правления Починковского райпо Виктор Бацин рассказал, что сейчас руководители подразделений потребительского общества, экономисты, бухгалтеры и менеджеры проходят обучение у экспертов Регионального центра компетенций.

"Мы знаем, что у любого предприятия, особенно такого крупного, как наше, есть неиспользуемые резервы, и благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» мы рассчитываем их выявить и разумно использовать. Пока мы в самом начале работы, но уже знаем, что хотим сосредоточить внимание на торговой деятельности. Нам важно оптимизировать движение товара от поставщика до покупателя и повысить производительность на всех этапах. Уверен, что благодаря помощи экспертов это получится", - сказал Виктор Бацин.
Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на IT-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 170.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден указом президента России Владимира Путина и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для этого Правительство Российской Федерации разработало комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. В рамках нацпроекта деятельность по оптимизации производственных процессов, устранению потерь и обучению работников предприятий бережливым технологиям ведут специалисты Регионального центра компетенций Нижегородской области (РЦК) и Федерального центра компетенций (ФЦК).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph