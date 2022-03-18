Организации Нижегородской потребкооперации присоединяются к нацпроекту "Производительность труда" Экономика

Организации Нижегородской областной потребкооперации присоединяются к национальному проекту "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Починковское райпо стало первым кооперативным предприятием Нижегородского облпотребсоюза, которое будет внедрять бережливые технологии для оптимизации рабочих процессов.

"Торговля играет значительную роль в экономике Нижегородской области – в этой сфере работает более 45 тысяч компаний. С прошлого года благодаря изменениям в нацпроекте предприятия торговли также могут пользоваться инструментами нацпроекта "Производительность труда". В нашем регионе бережливые технологии уже внедряет несколько торговых компаний. Например, "Евроснаб", поставщик сельхозоборудования, увеличил выработку на 30 процентов благодаря использованию инструментов бережливого производства при организации работы с клиентами", – рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Починковское райпо существует уже более 100 лет и обслуживает жителей более 50 населенных пунктов. В составе потребительского общества 78 магазинов, автолавка, 13 предприятий общественного питания, аптека и ветеринарная аптека. Промышленное производство представлено продукцией хлебокомбината, мясного и кондитерского цехов.

"Торговым компаниям важно учитывать и держать на контроле множество факторов, таких как сезонность, своевременная отгрузка и рыночная рентабельность целого ряда товаров. Важная особенность районных потребительских объединений в том, что значительная часть их ассортимента - это продукция местных производителей. Таким образом, инструменты нацпроекта помогут сохранить рабочие места в муниципалитетах и развивать локальные производства", - добавил министр.

Председатель совета Нижегородского облпотребсоюза Алексей Ериков отметил, что внедрение бережливых технологий в кооперативных организациях позволит сократить издержки, увеличить рентабельность и повысить прибыль предприятий потребкооперации без лишних вложений.

Председатель правления Починковского райпо Виктор Бацин рассказал, что сейчас руководители подразделений потребительского общества, экономисты, бухгалтеры и менеджеры проходят обучение у экспертов Регионального центра компетенций.

"Мы знаем, что у любого предприятия, особенно такого крупного, как наше, есть неиспользуемые резервы, и благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» мы рассчитываем их выявить и разумно использовать. Пока мы в самом начале работы, но уже знаем, что хотим сосредоточить внимание на торговой деятельности. Нам важно оптимизировать движение товара от поставщика до покупателя и повысить производительность на всех этапах. Уверен, что благодаря помощи экспертов это получится", - сказал Виктор Бацин.

Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на IT-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 170.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден указом президента России Владимира Путина и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для этого Правительство Российской Федерации разработало комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. В рамках нацпроекта деятельность по оптимизации производственных процессов, устранению потерь и обучению работников предприятий бережливым технологиям ведут специалисты Регионального центра компетенций Нижегородской области (РЦК) и Федерального центра компетенций (ФЦК).