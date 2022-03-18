Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области Общество

Село Большое Болдино включено в перечень исторических поселений. Соответствующее постановление, как сообщает пресс-служба правительства региона, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил нижегородский губернатор, Большое Болдино – не только часть истории нижегородской земли, но и место, которое оказало огромное влияние на российскую и мировую литературу.

Глеб Никитин напомнил, что в 2024 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в рамках 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, Большое Болдино примет большое количество туристов и поклонников поэта.

"Справедливо, что юбилей Пушкина Большое Болдино будет встречать не только благоустроенным, обновленным, но и в статусе исторического поселения", - сказал Глеб Никитин.

Статус исторического поселения предполагает утверждение предмета охраны, а также требований к градостроительным регламентам в границах исторической территории. Кроме того, по словам Глеба Никитина, уже в этом году Большое Болдино сможет участвовать как историческое поселение во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства с малых городах и исторических поселениях, который проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, что в Нижегородской области статус исторического поселения имеют Арзамас и исторический центр города Дзержинска.