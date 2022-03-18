Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Спорт

Нижегородский конькобежец, серебряный призер Олимпиады в Пекине Сергей Трофимов удостоен госнаграды РФ – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Нижегородский конькобежец награжден "за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Сергея Трофимова с получением высокой награды.

Глава региона отметил, что на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине нижегородскому спортсмену в составе российской команды удалось не только добиться медали, но и установить новый рекорд, тем более - сделать это в условиях международного давления. "Это достойно глубокого уважения и признания. Награда, присвоенная Указом Президента, еще раз подтверждает это", - особо подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 15 февраля 2022 года 26-летний нижегородский конькобежец, заслуженный мастер спорта России Сергей Трофимов завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Кроме него, в составе команды также выступали россияне Даниил Алдошкин и Руслан Захаров.

Для Сергея Трофимова это вторая зимняя Олимпиада, ранее он выступал на Олимпийских играх в Южной Корее (2018 г.), где занял 18-е место (на дистанции 1 500 м).