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Культура и отдых

Музей Н.А.Добролюбова, музыкальная школа №16 и ЦБС Сормовского района выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив

01 апреля 2022 09:07  [28] Культура и отдых

Государственный литературно-мемориальный музей Н.А.Добролюбова, детская музыкальная школа №16 и Централизованная библиотечная система Сормовского района выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму почти 4 млн рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на странице в социальной сети Вконтакте.

Глава города поздравил сотрудников учреждений с победой в грантовом конкурсе и поблагодарил их за проделанную работу. "Получение грантов - это, во-первых, признание на федеральном уровне важности просветительской работы, которую ведут наши учреждения культуры. Во-вторых, благодаря президентским грантам нижегородцы получат принципиально новые возможности для досуга и образования", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Проект музея Н.А.Добролюбова, на реализацию которого будет выделено 3 228 400 руб., называется "Добролюбов "Перезагрузка". Он направлен на популяризацию жизни и деятельности литературного критика. В рамках проекта будет проведен цикл культурно-образовательных мероприятий, а также создана новая экспозиция "Добролюбов. Холодный ум и пылкое сердце".

Детская музыкальная школа №16 выиграла грант на суммы 309 450 рублей с проектом "В гостях у фей", который направлен на популяризацию классической музыки среди детей, обучающихся в музыкальных школах, а также на формирование новых методик преподавания. В рамках проекта предусмотрено создание цикла короткометражных фильмов, основанных на синтезе музыки, живописи и поэзии.

На проект Централизованной библиотечной системы Сормовского района под названием "Открой книгу по-новому" выделено 240 480 руб. Проект направлен на формирование интереса к художественной литературе с помощью песочной живописи - будет создана студия рисования песком, а также проведен ряд бесплатных мероприятий, в которых может принять участие любой желающий.

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Теги:
Гранты Искусство культура
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