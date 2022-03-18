Инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения рассмотрят в Госдуме Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Законодательные инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Государственной Думы РФ. Данное решение было принято в ходе визита в регион первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Согласно информации, предложения были озвучены на заседании социального блока правительства Нижегородской области. Так, один из проектов предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об образовании", который в настоящее время не предусматривает особый порядок поступления инвалидов в учреждения среднего профессионального образования.

Как рассказала глава регионального Минобра Ольга Петрова, им поступило обращение нижегородца, который указал на то, что закон "О социальной защите инвалидов" предусматривает обеспечение получения инвалидами общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. В то время как в законе "Об образовании" порядок поступления в учреждения СПО и возможности получения такой категорией граждан льгот или квот не упоминается.

Аналогичная ситуация затрагивает и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. "Налицо коллизия, из-за которой страдают наши граждане", – рассказала Ольга Петрова.

Яна Лантратова согласилась, что эта ситуация должна стать предметом рассмотрения на специальном заседании профильных комитетов Госдумы.

Она отметила, что опыт Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты является интересным и уникальным, и его можно транслировать на федеральном уровне.

"Мы сформулируем эти инициативы, а затем с привлечением профильных комитетов Госдумы проведем совещание, где представим опыт региона и его предложения. Я считаю, что инициативы Нижегородской области смогут помочь детям и педагогам, помочь стране", – добавила Яна Лантратова.