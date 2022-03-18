Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 18:51  [68] Инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения рассмотрят в Госдуме
31 марта 2022 18:32  [91] ГЖИ оштрафовала две кстовские домоуправляющие компании
31 марта 2022 18:20  [105] Семь команд из Нижегородской области вышли в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"
31 марта 2022 18:09  [99] Ольга Щетинина: "Мы уделяем особое внимание мерам социальной поддержки"
31 марта 2022 17:58  [196] Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин
31 марта 2022 17:50  [108] Студенты-медики ННГУ смогут трудоустроиться в медучреждения после третьего года обучения
31 марта 2022 17:24  [117] Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области
31 марта 2022 17:15  [126] Запись в первые классы на 2022-2023 учебный год через портал Госуслуг стартует 1 апреля
31 марта 2022 16:27  [174] Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области
31 марта 2022 16:23  [130] Управление Росреестра по Нижегородской области проведёт ряд горячих телефонных линий в апреле
Общество

Инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения рассмотрят в Госдуме

31 марта 2022 18:51  [68] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Законодательные инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Государственной Думы РФ. Данное решение было принято в ходе визита в регион первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Согласно информации, предложения были озвучены на заседании социального блока правительства Нижегородской области. Так, один из проектов предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об образовании", который в настоящее время не предусматривает особый порядок поступления инвалидов в учреждения среднего профессионального образования.

Как рассказала глава регионального Минобра Ольга Петрова, им поступило обращение нижегородца, который указал на то, что закон "О социальной защите инвалидов" предусматривает обеспечение получения инвалидами общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. В то время как в законе "Об образовании" порядок поступления в учреждения СПО и возможности получения такой категорией граждан льгот или квот не упоминается.

Аналогичная ситуация затрагивает и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. "Налицо коллизия, из-за которой страдают наши граждане", – рассказала Ольга Петрова.

Яна Лантратова согласилась, что эта ситуация должна стать предметом рассмотрения на специальном заседании профильных комитетов Госдумы.

Она отметила, что опыт Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты является интересным и уникальным, и его можно транслировать на федеральном уровне.

"Мы сформулируем эти инициативы, а затем с привлечением профильных комитетов Госдумы проведем совещание, где представим опыт региона и его предложения. Я считаю, что инициативы Нижегородской области смогут помочь детям и педагогам, помочь стране", – добавила Яна Лантратова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Инвалиды Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph