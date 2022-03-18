Нижегородцы продолжают помогать приюту "Сострадание НН" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональный волонтерский центр "Единой России" передал продукты для животных в приют "Сострадание НН". Для кошек и собак закупили более 140 килограмм корма, а также необходимые крупы – рис, гречку и геркулес, сообщили в НРО партии.

"Мы уже не первый раз помогаем приюту, у нас с ним сложились давние дружеские отношения и плотное сотрудничество. Оказывали помощь и в начале пандемии коронавируса, и сегодня не могли остаться в стороне. Время сейчас непростое, и приют это ощутил на себе. Мы узнали, в чем они нуждаются в первую очередь, какая помощь необходима. И сегодня все передали. Очень приятно, что и наш депутатский корпус, и просто неравнодушные нижегородцы откликнулись и сейчас помогают приюту. Приглашаю всех присоединиться и отправить посильную помощь для животных, это сейчас очень важно и нужно", - рассказал руководитель волонтерского центра и исполкома нижегородского отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Сейчас в приюте находится 250 собак и около 30 кошек. А содержание одного животного стало обходиться в разы дороже, чем несколько недель назад.

В первую очередь, приют нуждается в корме. Они принимают рис и гречку, мясные субпродукты и обрезь, сухие и консервированные корма для кошек и собак. Также требуется древесный наполнитель для кошек.

"Помощь очень необходима! Заметно увеличилась цена кормов и продуктов, а значит, и итоговая стоимость содержания животных. Большие затраты выходят на лечение, на медикаменты, подорожали вакцины, без которых мы не можем оставить животных. Мы будем рады любой поддержке", - поделилась администратор фонда "Сострадание НН" Виктория Маркушина.

Передать помощь можно в рабочее время по адресу: Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 16.

Кроме того, в некоторых магазинах Нижнего Новгорода установлены оборудованные ящики для сбора помощи. Также можно внести посильное пожертвование на счет фонда. Всю актуальную информацию можно узнать в социальных сетях благотворительного фонда "Сострадание НН".