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Культура и отдых

Директор Нижегородского художественного училища Николай Гущин стал академиком РАХ

31 марта 2022 19:18  [45] Культура и отдых
Зураб Церетели и Николай Гущин

Зураб Церетели и Николай Гущин

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на прошедшем накануне заседании президиума РАХ вручил академические регалии и поздравил с утверждением в должности новых членов академии. Среди них – нижегородский мастер хохломской росписи, Народный художник РФ, директор Нижегородского художественного училища Николай Гущин.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, признание профессиональных заслуг Николая Гущина важно для всего региона, поскольку весь свой творческий путь он посвятил развитию народных художественных промыслов в родном регионе.

"Традиции живут именно благодаря таким неравнодушным мастерам и организаторам. Нам обязательно нужно продолжать поддержку НХП на всех уровнях", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Самое главное в таком признании то, что мы, мастера, доказываем: народные художественные промыслы – такое же высокое искусство, как живопись, скульптура, архитектура, - прокомментировал своё избрание Николай Гущин. - В Нижегородской области я – первый народный мастер, ставший академиком. Да и насколько мне известно, в России среди академиков РАХ художников народных художественных промыслов еще не было".

СПРАВКА:

Николай Гущин родился в 1961 году в деревне Глибино Ковернинского района Горьковской области. Именно этот район считается родиной хохломы. Окончил художественно-графическое отделение Городецкого педучилища и художественный графический факультет Московского государственного заочного пединститута.

С 1987 по 2003 год работал главным художником семинской фабрики "Хохломский художник". В 1989 году стал членом Союза художников России. В 2001 году Николаю Гущину было присвоено почётное звание "Народный художник РФ".

В 2010 году стал лауреатом премии губернатора Нижегородской области "Душа России", в 2013 году награждён орденом Дружбы. Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2019 год) за особый вклад в развитие народных художественных промыслов.

С 2011 года является директором Нижегородского художественного училища.

Работы Николая Гущина представлены в собраниях ведущих российских музеев - таких как Государственный Русский музей, Нижегородский государственный художественный музей, музей-заповедник "Царицыно" и других - а также в коллекциях художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.

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