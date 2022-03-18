Глеб Никитин предложил возобновить программу по обеспечению регионов РФ школьными автобусами и скорыми от "Группы ГАЗ" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил возобновить федеральную программу по обеспечению регионов РФ спецтранспортными средствами - школьными автобусами и автомобилями для скорой помощи от "Группы ГАЗ".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также регион предлагает на федеральном уровне принять решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на покупку коммерческого транспорта.

По словам Глеба Никитина, сейчас на всех уровнях принимаются меры поддержки малого и среднего бизнеса, и "считаю правильным дополнить их и таким решением". "Предприниматели смогут приобрести коммерческий транспорт, а предприятие – допнагрузку. Для таких предприятий, как "Группа ГАЗ", это очень важно", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что накануне Глеб Никитина заявил о выделении более 350 млн рублей из регионального бюджета на приобретение машин скорой помощи для участковых медслужб. Стоит отметить, что закупка будет производиться у предприятий, работающих в Нижегородской области.

"Закупка новых машин скорой помощи поможет не только медицине, но и автопрому. Автопром сейчас нуждается в особых мерах поддержки. Это касается как самих заводов, так и смежных организаций. Только у "Группы ГАЗ" свыше 200 смежников в Нижегородской области, а это десятки тысяч работников. Очень важно обеспечить автопром заказами со стороны государства", - отметил в заключение Глеб Никитин.