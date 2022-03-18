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Общество

Научные проекты Университета Лобачевского получили 17 грантов Российского научного фонда

01 апреля 2022 11:59  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По результатам экспертной оценки поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года получили 17 проектов научных групп Университета Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, три проекта из данного списка реализуются с 2019 года, и финансирование их со стороны РНФ продлено.

Как рассказали в ННГУ, размер каждого из грантов составляет от 4 до 7 млн рублей ежегодно. К сравнению, в прошлом году грантовую поддержку получили в два раза меньше проектов вуза.

Список научных проектов-победителей:

- "Роль NeuroD2/6 и WWP1/2 в формировании кортико-кортикальных связей" (руководитель – директор НИИ нейронаук ННГУ Виктор Тарабыкин);
- "Взаимодействие дистанционных сигналов растений как механизм формирования стимул-специфичного системного ответа" (руководитель – завкафедрой биофизики ИББМ ННГУ Владимир Воденеев);
- "Эффекты нелинейной динамики взаимодействия нейронных и астроцитарных сетей мозга в процессах обработки информации" (руководитель – профессор кафедры прикладной математики ИИТММ ННГУ Алексей Заикин);
- "Нелинейные эффекты взаимодействия интенсивного ВУФ-импульса с атомными мишенями, находящимися в сильном ИК-поле" (руководитель – ведущий научный сотрудник радиофизического факультета ННГУ Михаил Фролов);
- "Конечномерное описание сложных осцилляторных сетей" (руководитель – заведующий научно-исследовательской лабораторией ИИТММ ННГУ Лев Смирнов);
- "Разработка научных основ технологии получения хеморезиcтивных материалов для электронного носа на основе сложных наноструктурированных оксидных матриц" (руководитель – завкафедрой аналитической и медицинской химии химического факультета ННГУ Александр Князев);
- "Высокопрочные мелкозернистые экономно-легированные скандием алюминиевые сплавы Al-Mg с высокой коррозионной стойкостью: разработка и исследование" (руководитель – директор НИФТИ ННГУ Владимир Чувильдеев);
- "Высокопрочные мелкозернистые титановые сплавы и аустенитные стали с повышенной релаксационной стойкостью и коррозионной стойкостью для машиностроительного крепежа" (руководитель – ведущий научный сотрудник лаборатории технологии металлов НИФТИ ННГУ Владимир Копылов);
- "Роль серотониновых 5-HT4 и 5-HT7 рецепторов при депрессивных расстройствах и ассоциированных с депрессией когнитивных нарушениях: от молекулярных механизмов к терапии" (руководитель – доцент кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ Елена Митрошина);
- "Новые перспективы терапии глиомы: анализ иммуногенных механизмов ферроптоза" (руководитель – профессор ИББМ ННГУ Ольга Крысько);
- "Медиатизация как фактор трансформации коммеморативных практик молодёжи" (руководитель – старший научный сотрудник кафедры истории древнего мира и средних веков ИМОМИ ННГУ Федор Николаи);
- "Экспериментальные исследования, математический и численный анализ термомеханической прочности, ресурса материалов и конструкций при высокоскоростном, циклическом нагружениях и ползучести" (руководитель – заведующий научно-исследовательской лабораторией НИИ механики ННГУ Леонид Игумнов);
- "Разработка нового класса материалов на основе титана и новых типов ячеистых низкомодульных конструкций с использованием технологии послойного лазерного сплавления для медицинских приложений" (руководитель – ведущий научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий и проектирования материалов НИФТИ ННГУ Михаил Грязнов);
- "Генерация и детектирование терагерцового излучения ультракороткими лазерными импульсами в условиях резонансного и многофотонного поглощения (руководитель – завкафедрой общей физики радиофизического факультета ННГУ Михаил Бакунов).

Проекты, финансирование которых продлено:

- "Распространение, взаимодействие и дифракция интенсивных акустических волн со сложной пространственно-временной структурой, включая приложения к задачам аэроакустики сверхзвуковых струй" (руководитель – завкафедрой акустики радиофизического факультета ННГУ Сергей Гурбатов);
- "Хаотическая динамика и бифуркации многомерных диссипативных, консервативных и обратимых систем" (руководитель – ведущий научный сотрудник лаборатории динамического хаоса ИИТММ ННГУ Сергей Гонченко);
- "Создание библиотек гетероциклических аллоколхициноидов: перспективные агенты для терапии онкологических заболеваний и фиброза печени" (руководитель – завкафедрой органической химии химического факультета ННГУ Алексей Федоров).

Всего в 2022 году Российский научный фонд отобрал для финансирования 1 171 проект. На эти цели в 2022-2024 годах будет направлено более 21,5 млрд рублей.

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