Как заказать машину с грузчиками

Дополнительная физическая сила и грузовой автотранспорт могут понадобиться как частному лицу, так и владельцу бизнеса. Своевременно приехавшая машина с грузчиками сбережет силы, нервы и время. Иногда это в прямом смысле спасает имущество человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. Если вы планируете переезд, нужно забрать мебельный гарнитур со склада или вас внезапно попросили освободить арендованное помещение, помощь профессиональной бригады с автомобилем будет необходима.

Как выбрать ответственную бригаду для погрузки?

Маленькие конторы или частники не располагают автопарком. Не факт, что, позвонив по телефону на доске объявлений, вы получите подходящий вам вариант. Крупная компания, специализирующаяся на перевозках, подберет вам машину в соответствие с количеством вещей и их спецификой. Одно дело заказать грузчиков для перевозки шкафа и кровати из бабушкиной квартиры и другое – спустить рояль с третьего этажа. В последнем случае при узких лестничных пролетах может дополнительно понадобиться спецтехника.

Обязательно выбирайте компанию, которая работает по договору.

Подробно оговорите, какие вещи, мебель, техника или оборудование подлежат перевозке.

Уточните, есть ли негабаритные предметы, вещи хрупкие, с высокой материальной ценностью.

Если вы владелец мастерской, производственного цеха, торгового отдела, уточняйте, потребуется ли такелаж. Профессиональная услуга подразумевает предварительный сбор информации о предполагаемом объеме работы, сроках и условиях.

На какое время заказать машину

Тут зависит от графика работы компании, оказывающей услуги. Маленькие конторы работают преимущественно днем. Крупные компании-перевозчики готовы предоставить работников и машину в режиме 24/7, сотрудники работают посменно. Да, срочные переезды, выходные и ночные работы стоят дороже, но позволяют быстро перевезти офис и восстановить работу для клиентов.

Если переезд не сопряжен с отпуском, клиенты предпочитают заказать грузчиков на вечернее время, чтобы не брать отгул на работе. На выходные планируют переезды на новую квартиру или дачу.

Изучайте договор на услугу

В документе должно быть зафиксировано: объем работ, количество задействованной техники, людей, этажность, итоговая сумма к оплате. Подписывайте документ только если вас в нем все устраивает. При перевозке должны составляться акты с внесением всех коробок, предметов мебели и бытовой техники. Такие чек-листы гарантируют, что ничего не потеряется в дороге.

Верить ли отзывам?

Не стоит ими пренебрегать. На сайте компании стоит ознакомиться с отзывами, если их более 5. Скорее всего последние будут от реальных клиентов. Видео отзывы тоже добавляют доверия, такие вещи купить через биржи сложнее, их стараются собирать у клиентов. Перевозчик с высокой репутацией в своем секторе должен быть в вашем списке на приоритетных позициях, так как риск получить некачественную услугу у него минимальный.

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