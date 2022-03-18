Василий Суханов: "Первый этап специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР закончился успешно" Политика

Василий Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов прокомментировал ход специальной военной операции на Украине.

По его словам, первый этап операции закончился успешно.

"Закончился первый этап специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Закончился успешно! Слава нашим доблестным вооруженным силам! Эти дни стали по-настоящему самым сложным экзаменом для нашего государства, для всего нашего гражданского общества", - подчеркнул Василий Суханов.

Как рассказал депутат, сейчас особо остро встал вопрос о патриотическом воспитании в России.

"Мы реально осознали необходимость патриотического воспитания не только молодежи, но и всего общества. Мы увидели, ощутили наличие национал-предателей... Мое личное мнение: пока есть НАТО, пацифисты тоже являются национал-предателями", - заявил Василий Суханов.

Также политик выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина и рассказал об угрозе геноцида россиян.

"Слава Богу, у нас такой президент – Верховный Главнокомандующий! В церковь пойду, перекрещусь, что говорю абсолютно искренне. Путин спас Россию! Спас от этих биолабораторий, где разрабатывали вирусы, действующие на этнические группы. Что это значит: вылетела птичка и заболели славяне, а англосаксы живы и здоровы вместе с германцами. Разве это не геноцид?", - сказал Василий Суханов.

В заключение депутат отметил, что наша армия сражается с очень подготовленной армией блока НАТО, но сражается за мир в России и будущее россиян.