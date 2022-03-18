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Что такое моторная яхта?

01 апреля 2022 12:30  [100]

Моторная яхта — общий термин для моторных лодок с обитаемой площадью каюты (альтернативное написание: моторная яхта). Термин яхта был взят из голландского языка, где "jacht" означает, среди прочего, "быстрый корабль". Минимальная длина, при которой яхта определяется как таковая, зависит от культуры: в Европе в некоторых странах говорят, что моторная яхта имеет длину не менее 7 метров, а в других странах - не менее 12 метров. Ни мощность двигателя, ни форма корпуса и/или конструкционный материал (сталь, пластик, дерево, углерод, цемент, бетон, натуральные композиты, такие как конопля) не имеют решающего значения для обозначения моторной яхты. В https://nordmarine.ru/stock/brokerage/ можно приобрести яхту бу.

Какая моторная яхта вам подходит?

Конструктивно моторная яхта может быть глиссирующей, полуглиссирующей или водоизмещающей.

Классической особенностью моторной яхты является жилая каюта, оборудованная по современным стандартам:

  • кают-компания,
  • кладовая,
  • навигационный уголок,
  • влажная комната (душ и место для хранения мокрой одежды),
  • туалет и одна или несколько спальных кают.

Стандарты комфорта, такие как вода под давлением, теплая и холодная, внутреннее освещение (обычно 12 вольт), генератор, подключение к берегу, плита, духовка и холодильник, уже являются стандартными на верфи даже для небольших моторных яхт. На супер- и мега-яхтах (от 25 до 30 метров в длину) можно разместить даже несколько роскошно обставленных жилых зон (например, зона владельца, гостевая зона и т. д., включая бассейн, солярий и вертолетную площадку).

Электронное навигационное оборудование, адаптированное к району плавания и назначению, электронные средства, такие как автопилот или электрическая лебедка, обычно являются частью основного оборудования современных моторных яхт.

Сколько потребляет моторная яхта?

Моторная яхта обычно приводится в движение двойным двигателем. Дизельные двигатели (внутренние) в основном устанавливаются на объемные двигатели, но популярны и бензиновые двигатели. Гибридные приводы (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель) и чисто электрические двигатели теперь предлагаются многими верфями в качестве альтернативы моторизации. Небольшие моторные яхты - в основном глиссирующие или глиссирующие - часто ходят по дорогам с двойным подвесным двигателем или Z-образным приводом. Расход варьируется в зависимости от варианта двигателя и мощности: от 5 л/ч до нескольких сотен литров в час, все включено.

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