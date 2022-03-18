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Общество

Нижегородское УФАС возбудило дело по факту использования фотографии Глеба Никитина в рекламе списания долгов

01 апреля 2022 13:07  [156] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское УФАС возбудило дело по факту использования фотографии Глеба Никитина в рекламе списания долгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе мониторинга рекламных объявлений в интернете была обнаружена реклама "законного списания долгов" с использованием фотографии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По мнению Управления, использование фотографии главы региона создает у пользователей представление об одобрении рекламируемых услуг должностным лицом, что запрещено действующим законодательством.

В связи с этим, Нижегородским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения статьи 5 ФЗ "О рекламе" в отношении рекламодателя – ООО "Агентство антикризисного управления".

В случае признания рекламы ненадлежащей, компании грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

 

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Теги:
Глеб Никитин УФАС
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