"Росгосстрах": более четверти обеспеченных россиян хотят вложить сбережения в покупку жилья Бизнес

Фото: Росгосстрах

Изменение курса рубля относительно ведущих мировых валют, похоже, лишь укрепляет россиян во мнении, что приобретение недвижимости с целью сохранить накопленные деньги является одной из самых успешных инвестиционных стратегий. По результатам социологического опроса, проведенного СК "Росгосстрах", подавляющее большинство россиян считает, что финансовое вложение в квартиру или дом является хорошим средством инвестирования, поскольку стоимость такой собственности только растет.

С этим утверждением согласны или абсолютно согласны 76% опрошенных. Также 70% россиян видят в покупке недвижимости хорошую возможность в дальнейшем получать доход за счет сдачи ее в аренду. При этом лишь 18% опрошенных считают, что это не лучший способ инвестирования, поскольку срок окупаемости вложенных средств достаточно долгий.

Впрочем, как показал опрос, на практике такая инвестиционная стратегия доступна очень немногим. Для 46% россиян приобретение недвижимости – это, в первую очередь, возможность улучшить свои жилищные условия. 13% опрошенных назвали основной целью возможной покупки переезд в другой город, а по 12% – желание обзавестись собственным жильем и сохранить сбережения, одновременно несколько улучшив условия проживания.

Доля тех, кто рассматривает вариант приобретения жилья как вложение средств, составляет 8%. При этом вполне ожидаемо этот показатель существенно выше в группе обеспеченных россиян с доходом от 100 тыс. рублей в месяц на члена семьи – 28% среди них хотели бы инвестировать в недвижимость. Примечательно, что в группе с доходом от 80 тыс. до 100 тыс. рублей на члена семьи больше всего респондентов – 24% — видят в покупке недвижимости двойную цель: сохранить сбережения от обесценивания и улучшить свои жилищные условия. Больше всего желающих стать арендодателем оказалось в сегменте с доходами от 60 тыс. до 80 тыс. рублей на члена семьи – каждый десятый представитель этой группы планирует после покупки получать доход от сдачи жилья внаем.

"Уже почти тридцать лет мы наблюдаем, как, вкладываясь в растущую в цене недвижимость, россияне тем самым как бы страхуют свои денежные накопления от инфляции и обесценивания, переводят из наличных в более надежный актив. Опросы подтверждают, что даже многие из тех, кто сегодня не может себе это позволить в силу недостаточного дохода, поступили бы так при наличии свободных средств, — говорит руководитель Розничного бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко. – Покупка недвижимости, сдача ее в аренду считаются своего рода альтернативной пенсионной программой. Но при этом почему-то желающих застраховать свой материальный актив, купленный с прицелом на будущее, не так много. Наш опрос показывает, что всегда страхуют свою недвижимость и имущество в ней 17% опрошенных. Остальные либо категорически отвергают идею финансовой защиты жилья (21%), либо отвечают уклончиво, что скорее готовы рассмотреть для себя возможность застраховать недвижимость, чем нет. Среди этих неопределившихся мы и видим потенциал роста – по мере повышения финансовой грамотности и ответственности россиян будет увеличиваться и спрос на страхование".

Опрос "Росгосстраха" показывает, что чаще всего отвечают о том, что всегда страхуют жилье и домашнее имущество, люди в возрасте до 35 лет — наиболее финансово подкованные и вовлеченные в различные программы ипотечного и потребительского кредитования, что требует особого отношения к исполнению своих обязательств. Доля страхователей среди них составляет 30%, что почти в два раза больше, чем среди опрошенных в возрасте 55-64 лет, и в два с лишним раза больше, чем среди респондентов других возрастов.