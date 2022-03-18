Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
01 апреля 2022 13:55  [24] Четверо сотрудников АПЗ стали победителями XXII Всероссийского конкурса "Инженер года"
01 апреля 2022 13:42  [41] "Росгосстрах": более четверти обеспеченных россиян хотят вложить сбережения в покупку жилья
01 апреля 2022 12:16  [102] ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга
31 марта 2022 15:34  [262] Портфель вкладов банка "Открытие" вырос на четверть
31 марта 2022 15:19  [311] Предприятия Нижегородской области присоединились к флешмобу #МЫРАБОТАЕМ
31 марта 2022 12:46  [259] Видеосервис Wink представляет премьеры апреля
31 марта 2022 12:04  [251] ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха
31 марта 2022 10:43  [266] ВТБ на четверть увеличил продажи ипотеки в первом квартале
31 марта 2022 10:25  [284] МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
30 марта 2022 18:14  [564] Нижегородские предприниматели смогут получить льготные кредиты и господдержку для реализации инвестпроектов
Бизнес

"Росгосстрах": более четверти обеспеченных россиян хотят вложить сбережения в покупку жилья

01 апреля 2022 13:42  [41] Бизнес

Фото: Росгосстрах

Изменение курса рубля относительно ведущих мировых валют, похоже, лишь укрепляет россиян во мнении, что приобретение недвижимости с целью сохранить накопленные деньги является одной из самых успешных инвестиционных стратегий. По результатам социологического опроса, проведенного СК "Росгосстрах", подавляющее большинство россиян считает, что финансовое вложение в квартиру или дом является хорошим средством инвестирования, поскольку стоимость такой собственности только растет.

С этим утверждением согласны или абсолютно согласны 76% опрошенных. Также 70% россиян видят в покупке недвижимости хорошую возможность в дальнейшем получать доход за счет сдачи ее в аренду. При этом лишь 18% опрошенных считают, что это не лучший способ инвестирования, поскольку срок окупаемости вложенных средств достаточно долгий.

Впрочем, как показал опрос, на практике такая инвестиционная стратегия доступна очень немногим. Для 46% россиян приобретение недвижимости – это, в первую очередь, возможность улучшить свои жилищные условия. 13% опрошенных назвали основной целью возможной покупки переезд в другой город, а по 12% – желание обзавестись собственным жильем и сохранить сбережения, одновременно несколько улучшив условия проживания.

Доля тех, кто рассматривает вариант приобретения жилья как вложение средств, составляет 8%. При этом вполне ожидаемо этот показатель существенно выше в группе обеспеченных россиян с доходом от 100 тыс. рублей в месяц на члена семьи – 28% среди них хотели бы инвестировать в недвижимость. Примечательно, что в группе с доходом от 80 тыс. до 100 тыс. рублей на члена семьи больше всего респондентов – 24% — видят в покупке недвижимости двойную цель: сохранить сбережения от обесценивания и улучшить свои жилищные условия. Больше всего желающих стать арендодателем оказалось в сегменте с доходами от 60 тыс. до 80 тыс. рублей на члена семьи – каждый десятый представитель этой группы планирует после покупки получать доход от сдачи жилья внаем.

"Уже почти тридцать лет мы наблюдаем, как, вкладываясь в растущую в цене недвижимость, россияне тем самым как бы страхуют свои денежные накопления от инфляции и обесценивания, переводят из наличных в более надежный актив. Опросы подтверждают, что даже многие из тех, кто сегодня не может себе это позволить в силу недостаточного дохода, поступили бы так при наличии свободных средств, — говорит руководитель Розничного бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко. – Покупка недвижимости, сдача ее в аренду считаются своего рода альтернативной пенсионной программой. Но при этом почему-то желающих застраховать свой материальный актив, купленный с прицелом на будущее, не так много. Наш опрос показывает, что всегда страхуют свою недвижимость и имущество в ней 17% опрошенных. Остальные либо категорически отвергают идею финансовой защиты жилья (21%), либо отвечают уклончиво, что скорее готовы рассмотреть для себя возможность застраховать недвижимость, чем нет. Среди этих неопределившихся мы и видим потенциал роста – по мере повышения финансовой грамотности и ответственности россиян будет увеличиваться и спрос на страхование".

Опрос "Росгосстраха" показывает, что чаще всего отвечают о том, что всегда страхуют жилье и домашнее имущество, люди в возрасте до 35 лет — наиболее финансово подкованные и вовлеченные в различные программы ипотечного и потребительского кредитования, что требует особого отношения к исполнению своих обязательств. Доля страхователей среди них составляет 30%, что почти в два раза больше, чем среди опрошенных в возрасте 55-64 лет, и в два с лишним раза больше, чем среди респондентов других возрастов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Опрос росгосстрах Страховые компании
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph