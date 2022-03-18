Евгений Люлин: "Команда ФК "Химик" стала более сыгранной, пришли молодые талантливые игроки" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Дзержинске 31 марта состоялось заседание попечительского совета ФК "Химик". В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области, президент ФК "Химик" Евгений Люлин, президент общественной организации "Федерации футбола Нижегородской области" Владимир Афанасьев, вице-президент Федерации футбола г. Дзержинск Владимир Давыденко, депутат Гордумы Дзержинска Андрей Касьянов, директор АНО ФК "Химик" Андрей Куваев, главный тренер ФК "Химик" Геннадий Масляев, советский и российский футболист и тренер Салават Галеев, генеральный директор ООО "Тосол-Синтез" Валерий Артамонов.

Евгений Люлин представил главного тренера футбольного клуба "Химик" Геннадия Масляева членам попечительского совета.

"Для нижегородского спорта это известный человек, можно сказать, легендарный, поэтому в представлении не нуждается. Наш земляк, уроженец Горьковской области, известный футболист, тренер, арбитр, мастер спорта СССР. Он тренировал "Локомотив", "Локомотив-НН", "Химик", знает местный футбол, тренеров, воспитанников, умеет работать с молодежью", - отметил президент футбольного клуба.

В ходе заседания попечительского совета были подведены итоги зимнего регистрационного периода, обсуждался состав команды "Химик". Также речь шла об итогах подготовки команды к участию в играх "ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд футбольных клубов ФНЛ-2".

"Мы подвели итоги зимнего регистрационного периода, обсудили, как команда подготовилась к играм Первенства России. До старта игр остаётся всего несколько дней. Хочу пригласить болельщиков на стадион в это воскресенье, 3 апреля. Принимаем "Балтика - БФУ" из Калининграда. Интересный соперник. Наша команда к играм готова, посмотрим на обновленный "Химик". С начала года было проведено три тренировочных сбора. В ходе тренировок отбирались кандидаты в команду, было отсмотрено 15 претендентов. На сегодняшний день заключены 24 контракта с игроками. Отмечу, что 18 игроков – наши земляки, из Нижегородской области, 6 – иногородние. Команда стала более сыгранной, пришли молодые перспективные и талантливые игроки. Надо продолжать работать, тогда будут и результаты", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Мы проделали большую работу, провели сборы, выполнили все планы на этот период. В команде местные дзержинские и нижегородские игроки, есть молодежь. Я вижу позитивную динамику. Душа радуется, когда футболистам удается сделать то, что от них требуется. Считаю, что команда должна показать хорошую игру", - сказал Геннадий Масляев.

Спикер регионального парламента рассказал также, что обсуждались вопросы обновления материально-технической базы стадиона.

"Нужно заниматься освещением, устанавливать новое табло и, самое главное, необходимо новое покрытие для футбольного поля. Ему 11 лет – изношенность большая. Будем искать возможности, шаг за шагом развивать инфраструктуру и создавать достойный профессиональный футбольный клуб, а вместе с тем растить таланты", - заключил Евгений Люлин.