Водитель автобуса приговорен к 2,6 годам лишения свободы за за совершение смертельного ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водитель автобуса приговорен к 2,6 годам лишения свободы за за совершение смертельного ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, 3 ноября 2021 года около 22:00 61-летний водитель автобуса "ПАЗ" на проспекте Кирова в Автозаводском районе сбил пешехода, переходившего проезжую часть.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко, где впоследствии скончался.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 3 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автозаводский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.