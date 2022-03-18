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Общество

Нижегородское отделение движения "Бессмертный полк России" признано одним из лучших в стране

01 апреля 2022 15:06  [47] Общество

Фото: Нижегородское отделение "Бессмертного полка России"

Нижегородское региональное отделение движения "Бессмертный полк России" отмечено памятным знаком в числе 12 лучших региональных отделений движения по итогам работы в 2021 году.

Согласно информации, церемония награждения состоялась в рамках всероссийского форума "Добровольцы – хранители истории", который проходил  29 и 30 марта в Москве.

В мероприятии участвовали руководители региональных штабов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", активисты, лидеры общественного мнения. 

Также для участников форума были организован тренинг "Время убеждать" и лекции ведущих специалистов страны в сфере политологии, истории, массовых коммуникаций.

В завершающий день работы форума в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Пробуждая сердца" памяти Народного артиста СССР Василия Ланового.

Всего на конкурс было подано более 10 000 заявок. Победителями в восьми номинациях стали 24 человека, в число которых вошла жительница Нижегородской области - студентка-первокурсница Мининского университета Ксения Алешина.

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