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Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат

01 апреля 2022 15:28  [105] Бизнес

Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат, сообщает региональной Госинспекции труда.

ООО "Автомобили Баварии" обратились в ведомство с уведомлением, в котором говорится, что компания не допускала и не допустит нарушений трудового законодательства РФ. Более того, не планирует введения режима неполного рабочего времени, сокращения штата сотрудников, а также приостановки работы, простоя или ликвидации.

Компания обязуется обеспечивать соблюдение требований трудового законодательства.

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Теги:
Автомобили Госинспекция труда Санкции
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