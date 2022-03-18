Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат, сообщает региональной Госинспекции труда.
ООО "Автомобили Баварии" обратились в ведомство с уведомлением, в котором говорится, что компания не допускала и не допустит нарушений трудового законодательства РФ. Более того, не планирует введения режима неполного рабочего времени, сокращения штата сотрудников, а также приостановки работы, простоя или ликвидации.
Компания обязуется обеспечивать соблюдение требований трудового законодательства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+