Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат Бизнес

Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат, сообщает региональной Госинспекции труда.

ООО "Автомобили Баварии" обратились в ведомство с уведомлением, в котором говорится, что компания не допускала и не допустит нарушений трудового законодательства РФ. Более того, не планирует введения режима неполного рабочего времени, сокращения штата сотрудников, а также приостановки работы, простоя или ликвидации.

Компания обязуется обеспечивать соблюдение требований трудового законодательства.