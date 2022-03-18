Памятником живой природы признана 240-летняя лиственница из парка Выксы Общество

Памятником живой природы признана 240-летняя лиственница из парка Выксы Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сертификационная комиссия Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" присвоила еще 57 деревьям в стране статус памятников живой природы, в том числе и сибирской лиственнице, которая произрастает в парке культуры и отдыха в Выксе.

Как сообщили координаторы программы, все 57 претендентов из 36 регионов России утверждены в новом высоком статусе.

На сегодняшний день в России насчитывается 273 официальных дерева – памятника живой природы.

Лиственница из Выксы, которому 240 лет, включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 958. Такие старовозрастные деревья

называли "рудознатными", или указывающими на близкое залегание железной руды.

Специалисты считают, что форма лиры, которую придали дереву, может быть связана еще и с тем, что примерно в этой части парка располагался когда-то первый выксунский театр, созданный при братьях Баташевых, основателях местного металлургического завода. По соседству с деревом-памятником живой природы в парке сохранилось еще пять лиственниц, высаженных в тот же период.

Стоит отметить, что всего в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, помимо выксунской лиственницы, входит еще шесть, расположенных на территории Нижегородской области. Это лиственница европейская (Larix decidua Mill., возраст – более 320 лет) перед главным зданием усадьбы "Болдино", посаженная самим Александром Сергеевичем Пушкиным; 300-летняя Марийская священная лиственница (Larix sp.) Юронгская в Воскресенском районе; 110-летняя лиственница (Larix sp.) царевича Алексея на территории женского Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, которая, по некоторым данным, была посажена самим императором Николаем II в честь первой годовщины рождения его единственного сына; огромный дуб черешчатый (Quercus robur L., возраст, по предположениям экспертов, - около 400 лет) в деревне Большое Поле в Воскресенском районе; вяз гладкий (Ulmus laevis L.) – татарский священный вяз Кургонсат в деревне Кочко-Пожарки Сергачского района, а также сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в деревне Копосово Городецкого района.



СПРАВКА:

Всероссийская программа "Деревья – памятники живой природы" была учреждена в 2010 году комитетами Совета Федерации ФС РФ. Её цель – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов и др.