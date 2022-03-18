Зачем нужна печать?

Все мы воспитаны таким образом, что будем считать документ действительным только тогда, если увидим, что на нем стоит оттиск печати. Именно поэтому печать можно встретить даже на незначительных документах, которые, по сути, не имеют никакой юридической силы. Давайте попробуем разобраться, зачем нужна печать и можно ли обойтись без нее.

Для каких целей мы используем печать?

Печать есть у каждого предпринимателя. Ею могут похвастаться не только государственные учреждения, но и частные. Встретить красивую печать с названием компании или личными данными руководителя можно на различных документах. Не всегда одной подписи достаточно.

Если посмотреть правде в глаза, то печать без подписи не имеет никакой юридической силы. Печать используют для того, чтобы защитить себя. Она представляет собой знак компании, который отличает ее от других фирм. Сегодня печати никто и нигде не регистрирует, поэтому приобрести поддельный вариант будет проще простого.

Использовать печать или не использовать – каждый решает сам. Но если бизнесмен заказал печать, то использовать он ее обязан. Если печать не была заказана и предприниматель считает, что она совершенно не нужна, то можно документы просто подписывать. Однако, бывают случаи, когда без печати никаким образом не обойтись, потому что она считается необходимым элементом.

Когда без печати не обойтись?

Печать нужна в следующих случаях:

Компания выдает квитанции. Далеко не все предприятия выдают стандартные чеки. Многие до сих пор работают с использований квитанций. Далеко не всегда это возможно, но до сих пор практикуется. Квитанция – это особый бланк, который требует соблюдения отчетности. И если на квитанции не будет печати, то она становится простой бумажкой, которая не имеет никакой силы. Если на предприятии работают другие люди. Руководитель компании, в которой есть сотрудники, ведет строгую документацию. Он должен ставить печать на различных документов. И касается это именно документов сотрудников. К примеру, если человек захочет уводиться, то в его трудовой книжке нужно сделать не только запись, но и поставить печать. В случае, если руководитель невнимателен. Многие компании требуют ставить печать в обязательном порядке. И если на каком-то листе документации не будет стоять печать, то документ будет считаться недействительным. В случае, если компания располагает корпоративным транспортом. Ежедневно оформляются путевые листы. Следовательно, на них должна стоять печать.

В других случаях на документах можно просто ставить подпись. Руководитель может расписываться сам, а может доверить это дело заместителю.

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