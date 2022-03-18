Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе Общество

Фото: администрация городского округа Выкса

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в Выксе на входе в Лесопосадку установлена скульптура кошки, на которой написано, что животное исполняет желания.

Глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков пожелал новой обитательнице Лесопосадки стать символом добра в городе.

Фигура изготовлена из металла с помощью 3D-принтера компанией "Parc 3D", единственной в регионе выполняющей 3D печать из металла. В 2020 году они уже сделали скульптуры "Рудокопы", которая была установлена в Выксе ко Дню города.