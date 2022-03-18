Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2022 18:11  [70] Одиннадцать нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине
01 апреля 2022 17:48  [48] Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе
01 апреля 2022 17:37  [79] Главы нижегородских районов обсудили изменения в маршрутной сети с ее разработчиками
01 апреля 2022 17:12  [101] Каждое третье ДТП в Нижегородской области связано с наездом на пешеходов
01 апреля 2022 16:53  [111] Ирина Блинова стала руководителем нижегородского отделения движения "Волонтеры культуры"
01 апреля 2022 16:32  [129] Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области
01 апреля 2022 16:20  [127] Представительство Союза добровольцев России откроется в Нижегородской области
01 апреля 2022 16:08  [135] Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы"
01 апреля 2022 16:00  [129] Памятником живой природы признана 240-летняя лиственница из парка Выксы
01 апреля 2022 15:28  [145] Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 658 нижегородцев
Общество

Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе

01 апреля 2022 17:48  [48] Общество

Фото: администрация городского округа Выкса

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в Выксе на входе в Лесопосадку установлена скульптура кошки, на которой написано, что животное исполняет желания.

Глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков пожелал новой обитательнице Лесопосадки стать символом добра в городе.

Фигура изготовлена из металла с помощью 3D-принтера компанией "Parc 3D", единственной в регионе выполняющей 3D печать из металла. В 2020 году они уже сделали скульптуры "Рудокопы", которая была установлена в Выксе ко Дню города.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph