Один рабочий погиб, второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань Происшествия

Один рабочий погиб, второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань Арзамасского района Нижегородской области.

Как сообщает Госинспекция труда, эксперты ведомства приступили к расследованию группового несчастного случая в строительной компании ООО "Агропроектсервис".

Работники компании 31 марта выполняли монтажные работы на строительном объекте выполняли монтажные работы на высоте с использованием вышки-туры. Вышка сломалась и обрушилась, двое рабочих упали с высоты 4 метров. Один рабочий в результате падения получил смертельную травму.

Погибшему работнику было 21 год, пострадавшему - 25 лет.

В настоящее время установляются обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей ЧП и пострадавшего работника.