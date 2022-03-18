Качественные адресники для собаки: преимущества и особенности изделий

Все владельцы собак заботятся о безопасности своего питомца. Сейчас на рынке можно найти массу интересных аксессуаров и изделий для домашних животных. Одним из них является адресник для собаки с гравировкой или надписями. Он представляет собой специализированный предмет, который можно повесить псу на шею. Здесь будут указаны контактные данные хозяина и сведения о самом питомце (кличка, возраст, индивидуальные особенности). На сайте https://адресник-для-собаки.рф можно выбрать и заказать понравившуюся модель.

Преимущества

Использование адресника для собаки станет отличным способом обеспечить безопасность питомца в случае его потери. Люди смогут увидеть контактные данные хозяина и связаться с ним. Сейчас заказать такие изделия можно на выгодных условиях. На сайте предлагается несколько видов подобных адресников:

Резиновые и пластмассовые аксессуары по доступной цене.

Капсуловидное изделие на ошейник. Имеют вид металлических небольших цилиндров из двух половинок, скрепленных резьбовым соединением. Внутрь кладут бумажку с указанными контактами владельца животного.

Металлические жетоны с гравировкой. Распространенные виды аксессуаров, представленные в различных формах и цветовых решениях.

Металлические пластины. Они крепятся к ошейнику собаки. Отличаются присутствием двух отверстий, с помощью которых жетон закрепляется посредством нейлоновых нитей или заклепок.

Авторские работы. Такие предметы могут быть изготовлены на заказ в соответствии с предпочтениями и требованиями заказчика. Клиент может самостоятельно выбрать материал, форму, цвет и дизайн.

При необходимости вы можете связаться с менеджером по указанным контактным данным. Специалист поможет подобрать качественное изделие согласно персональным предпочтениям. Порадуют покупателей быстрая доставка и низкие цены.

Где заказать?

Если вы решили купить стильный и качественный адресник для своей собаки, обратите внимание на сайт https://адресник-для-собаки.рф. Здесь можно заказать изделие в онлайн режиме, не выходя из дома. При необходимости есть возможность консультации с менеджером. Связаться с ним можно через указанные контактные данные. Компания предлагает своим клиентам возможность индивидуального изготовления аксессуаров, оперативную доставку, выгодные цены, большой ассортимент и отличное качество работ.

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