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Почти 140 нижегородских учреждений культуры получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины"

01 апреля 2022 19:12  [80] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" по разным направлениям получат поддержку почти 140 объектов культуры. На эти цели выделено более 168 млн рублей. 

В частности, поддержку партпроекта получат 95 сельских домов культуры. На текущий ремонт и укрепление материально-технической базы СДК направят более 43 млн рублей. Об этом сообщил региональный координатор партпроекта Сергей Горин во время рабочего визита в Арзамасский район и городской округ Перевозский.  Он посетил учреждения культуры, которые будут отремонтированы в этом году в рамках партийного и национального проектов.  

Уже начались ремонтные работы в Доме культуры села Абрамово Арзамасского района. В учреждении расположена библиотека, отделение школы искусств, мастерская ремесел, работает 19 кружков и творческих объединений, есть народный театр.  

Сельский ДК принимает участие в партийном проекте уже третий год подряд, общая сумма поддержки составила более 6,3 млн рублей. Благодаря этому в учреждении полностью заменена электропроводка, оборудованы системы канализации и горячего водоснабжения, отремонтированы туалетные комнаты, полностью преобразился зрительный зал, закуплены новые кресла, установлены новые окна на первом этаже. А в этом году  полностью отремонтируют танцевальный зал, фойе, оборудуют гардероб, также отремонтируют фасад и  проведут работы по укреплению конструкций здания. 

"На занятия и мероприятия к нам приезжают жители и из соседних сел – в зоне обслуживания ДК более 2 100 человек. Все очень рады, с нетерпением ждут окончания работ, приходят, смотрят, постоянно интересуются. Благодаря участию в проекте наш дом культуры с каждым годом преображается", - рассказал директор Абрамовского культурно-досугового комплекса Александр Усимов. 

В ближайшее время начнется капитальный ремонт в Выездновской детской школе искусств им. Л.Н. Холод Арзамасского района. Ранее в здании находилось два учреждения, в конце прошлого года  школе искусств были отданы все помещения, что позволило открыть новые отделения – эстрадного искусства и музыкального фольклора. Но зданию требуется серьезный ремонт. Депутаты фракции "Единой России" в Законодательном собрании поддержали выделение дополнительных средств на эти цели.  

В рамках нацпроекта "Культура" в этом году в школе запланированы капремонт крыши, отопления, водоснабжения и канализации, укрепление фундамента и установка пандуса, замена оконных конструкций, а также установка душевых кабин для отделения хореографии. Объем финансирования составит более 10 млн рублей.  

Реконструкция и развитие муниципальных музеев – новое направление в нацпроекте "Культура", финансовую поддержку которому обеспечила фракция "Единой России" в Госдуме. В рамках этой программы одним из первых в регионе преобразится Музейно-выставочный центр в Перевозе. На реконструкцию центр получил более 12 млн рублей. 

"Мы очень долго ждали этого. Капитальный ремонт зданию требуется давно. В фонде музея почти три тысячи экспонатов. После реконструкции появятся дополнительные благоустроенные помещения для выставок, хранения экспонатов, мечтаем о создании зала Победы. Это привлечет еще больше жителей и гостей, и мы сможем более интересно и глубоко рассказать и показать им нашу историю", - отметила  глава МСУ г.о. Перевозский, секретарь местного отделения "Единой России" Наталья Трунина.  

МВЦ расположен в здании 1966 года постройки, капитального ремонта здесь никогда не было. В середине апреля подрядчик должен приступить к работам. Запланирована масштабная модернизация: укрепление фундамента, устройство отмостки, замена крыши, ремонт фасада, системы отопления, внутренней лестницы, входной группы, установка новых окон и др.   

Как отметил региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин, все это делается для того, чтобы людям, проживающим в небольших поселениях, удаленных районах, были доступны современные, красивые учреждения культуры, чтобы у жителей была возможность качественно провести свой досуг, получить знания, навыки, новые впечатления, развивать свои творческие способности.  

"За время существования партийного проекта сотни наших учреждений культуры очень хорошо «привели себя в порядок»: сделали ремонт, закупили техническое оборудование, обновили материальную базу. А детские театры и театры малых городов еще ставят новые спектакли на эти деньги, приобретают автобусы для гастролей. Это очень важно, ведь в этих учреждениях формируется культурно-духовная среда, сознание, смыслы, здесь воспитывается чувство патриотизма, любви к Родине. И у сотрудников появляются новые возможности, интерес для развития и обогащения своих программ", - отметил Сергей Горин.  

Напомним, в 2021 году 126 объектов культуры в Нижегородской области получили  поддержку в рамках реализации проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". На эти цели было направлено порядка 112,5 млн рублей.  

 

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Теги:
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