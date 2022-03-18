Четырнадцать детей-сирот из Нижегородской области пройдут специальную подготовку к ЕГЭ и поступлению в вузы

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В Нижегородской области стартовала образовательная программа "Взлётная полоса" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данной программы 14 ребят получили возможность подготовиться к сдаче ЕГЭ и дальнейшему поступлению в вузы при поддержке наставников. Об этом сообщает Минобразования Нижегородской области.
"Взлётная полоса" – совместный проект ОНФ и АНО "Россия – страна возможностей", который реализуется при поддержке Аппарата уполномоченных при президенте РФ по правам ребёнка. В Нижегородской области проект курирует центр развития талантов "Вега".
Согласно информации, конкурсный отбор для участия в проекте прошли учащиеся 16-18 лет из р.п. Сокольское, Заволжья, Выксы, Дзержинска, а также из Ардатовского, Княгининского и Большеболдинского муниципальных районов.
Как отметила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, данный проект поможет ребятам подтянуть знания и успешно сдать ЕГЭ. Так, опытные наставники помогут выпускникам разобраться с предметом и проведут ряд полезных психологических тренингов. Причём наставники продолжат помогать ребятам и после экзаменов.
Участница проекта Инга Маркова рассказала, что планирует поступать в НГЛУ имени Добролюбова на лингвистику.
"По программе "Взлётной полосы" преподаватели этого вуза проводят дополнительные занятия подготовки к ЕГЭ. Здорово иметь возможность приобщиться к будущему вузу и познакомиться с преподавателями ещё в школе. Благодарна за это проекту", – поделилась девушка.
СПРАВКА:
Проект "Взлётная полоса" стартовал в России в ноябре 2020 года. Он направлен на создание системы дистанционных возможностей, позволяющей талантливым детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России.
В 2021 году в 11 пилотных регионах в проекте участвовало 105 детей, 95 из них поступили в вузы и среднеспециальные образовательные заведения. В 2022 году проект реализуется в пяти регионах: Нижегородской, Вологодской, Костромской, Ростовской, Свердловской областях и в Республике Коми.
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