Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе отремонтируют по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе Нижегородской области будет приведён в нормативное состояние уже в этом году. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в областном правительстве.

Обследование дороги в 2020 году показало, что износ проезжей части на этом участке достигает 80%. Согласно информации, на ремонт участка длиной 5,8 км заложено около 35 млн рублей. Работы планируется начать в мае и завершить уже в июле.

В администрации Дивеевского района рассказали, что местные жители неоднократно просили отремонтировать эту дорогу. В самом селе Ичалово постоянно проживают 138 человек, а вот в дачный сезон население увеличивается в несколько раз. этом

По информации ГУАД Нижегородской области, в этом году в Дивеевском районе по нацпроекту планируется отремонтировать около 13 км дорог, что почти на 40% больше , чем в прошлом году. На данные ремонтные работы предусмотрено 205 млн рублей.