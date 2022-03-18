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Общество

Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе отремонтируют по нацпроекту БКД

01 апреля 2022 19:39  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе Нижегородской области будет приведён в нормативное состояние уже в этом году. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в областном правительстве.

Обследование дороги в 2020 году показало, что износ проезжей части на этом участке достигает 80%. Согласно информации, на ремонт участка длиной 5,8 км заложено около 35 млн рублей. Работы планируется начать в мае и завершить уже в июле.

В администрации Дивеевского района рассказали, что местные жители неоднократно просили отремонтировать эту дорогу. В самом селе Ичалово постоянно проживают 138 человек, а вот в дачный сезон население увеличивается в несколько раз. этом

По информации ГУАД Нижегородской области, в этом году в Дивеевском районе по нацпроекту планируется отремонтировать около 13 км дорог, что почти на 40% больше , чем в прошлом году. На данные ремонтные работы предусмотрено 205 млн рублей.

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Теги:
БКД Дивеевский район Нацпроект
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