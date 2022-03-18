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Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев сообщил о новых мерах социальной поддержки граждан

02 апреля 2022 15:07  [53] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в своем телеграм-канале рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки граждан.

Олег Лавричев отметил, что об этих мерах сообщалось ранее в контексте оперативного реагирования правительства РФ на зарубежные санкции.

По его словам, на 8,6% увеличены социальные пенсии.

Олег Лавричев также сообщил, что нуждающимся семьям с детьми будет оказана помощь.

Несовершеннолетним в возрасте от 8 до 16 лет включительно, воспитывающимся в малообеспеченных семьях, назначается пособие, размер которого может доходить до 100% установленного в регионе прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода семьи.

"На выплаты с 1 мая могут рассчитывать около 23 тысяч семей Нижнего Новгорода", - сообщил Олег Лавричев.

Также родители, заранее планирующие отдых детей, могут купить путевки в лагерь по программе детского туристического кешбэка. Главным обязательным условием, по-прежнему, является оплата картой "МИР", на которую и осуществляется возврат половины стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей). Пребывание в оздоровительных учреждениях ограничивается периодом с 1 мая по 31 августа 2022 года.

В акции участвуют государственные и коммерческие стационарные лагеря круглосуточного пребывания в разных регионах страны.

Как сообщил Олег Лавричев, в Нижнем Новгороде их несколько, в частности, "Маяк", "Спутник", "Зеленые дубки".

При выборе путевки оператор программы Ростуризм советует обращаться к сайту мирпутешествий.рф.

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Теги:
Олег Лавричев Пенсия Социальные выплаты
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