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Как выбрать качественную ткань для ателье или фабрики?

03 апреля 2022 09:59  [18]

Любые ателье и текстильные фабрики всегда находятся в поиске качественной ткани. Именно от материала зависит внешний вид, практичность и долговечность готового изделия. Потому при выборе важно обращать внимание на многие факторы: эстетичность, прочность, плотность, интенсивность цвета, отсутствие дефектов. Отличным вариантом станут ткани «Арт Текс», соответствующие необходимым требованиям и стандартам. Здесь заказать продукцию можно в розницу или оптом. Магазин предлагает своим клиентам выгодные расценки, широкий ассортимент и оперативную доставку.

Каталог

Для изготовления одежды, постельного белья и других текстильных изделий требуется качественная и надежная ткань. Интернет-магазин «Арт Текс», предлагает покупателям на выбор более четырех тысяч видов материалов. Отгрузка происходит с собственного склада. Также клиентов порадуют частые скидки и акции. В ассортименте можно найти следующие товары:

  • атлас и шелк;
  • велюр и вельвет;
  • ткани для пошива костюмов и платьев;
  • гипюр, кружево, рюши, шифон;
  • экокожа;
  • хлопок и лен;
  • синтетика, трикотаж и прочее.

Владельцы ателье или текстильных фабрик могут заказать в интернет-магазине продукцию оптом. Это станет выгодным решением и сэкономит денежные средства. При необходимости менеджер поможет выбрать подходящий вариант ткани для конкретных целей и изделий.

Преимущества заказа в «Арт Текс»

Современный интернет-магазин «Арт Текс» предлагает своим клиентам высококачественные, прочные и долговечные ткани на заказ. При необходимости можно продемонстрировать или выслать образцы материалов. Каталог регулярно пополняется новинками. Здесь можно найти лучшие решение для дизайнеров, производства одежды, ателье, фабрики или магазина. Также покупатели смогут приобрести сеточки, подкладки, пайетки и другие дополнения к текстильной продукции.

Достоинствами заказа тканей в магазине «Арт Текс» служат:

  • огромный ассортимент для разных целей и задач;
  • надежность, высокое качество продукции, ее соответствие необходимым нормам и стандартам;
  • приемлемая стоимость;
  • возможность оптовой закупки;
  • быстрая доставка;
  • возможность полного возврата;
  • частые скидки и акции;
  • оперативная отгрузка с собственного склада;
  • помощь менеджера-консультанта.

Если вы находитесь в поиске действительно качественных и привлекательных тканей, обратите внимание на ассортимент интернет-магазина «Арт Текс». Здесь любой покупатель найдет материал под свои требования и предпочтения. В каталоге представлены модели разных видов, расцветок, степени плотности. Но каждый товар проходит дополнительный контроль и проверку перед выходом в продажу.

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