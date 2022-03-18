Виды грузовых авто

Грузоперевозки пользуются огромной популярностью. Торговля внутри страны и между странами осуществляется активно и без грузовых машин никаким образом не обойтись.
Автомобильные перевозки выбирают многие по той причине, что таким образом можно доставить груз до места намного быстрее. Совершенно не важно, где находится груз. Он будет доставлен до места назначения в строго указанное время. Даже если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, то их можно легко исправить. Эксперты считают, что данный вид грузоперевозок считается самым эффективным и позволяет доставлять различные виды грузов не только в пределах города. Грузоперевозки по России осуществляются на разных видах грузового транспорта.
Основные типы грузовых авто, которые используются для перевозки грузов
Мы не будем перечислять все виды и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:
- Тент – полуприцеп, который считается универсальным. Зачастую, его используют для того, чтобы перевозить грузы внутри одной страны. Что касается международных перевозок, то они также могут использоваться, но только в том случае, если груз позволяет его перевозить без соблюдения определенного режима. Удобен тем, что погрузку можно осуществлять с разных сторон.
- Рефрижератор – полуприцеп, в котором установлена холодильная система. Если он работает правильно, то в процессе перевозки получается создать благоприятные условия для разных грузов. Зачастую, прицепы-холодильники используют для того, чтобы перевозить грузы, которые нужно либо охлаждать, либо сильно замораживать. Температурный режим варьируется от +12-ти градусов и до -25-ти градусов. В продаже представлены различные варианты и каждый желающий сможет подобрать тот, который подходит для транспортировки тех или иных грузов на далекие и близкие расстояния.
- Изотерм – полуприцеп, который не имеет холодильной системы. Отсек, в который помещаются грузы, оборудован специально для хранения различных товаров. Его теплоизолируют. Используют такой прицеп в том случае, если необходимо перевозить груз на небольшие расстояния. Если нужно перевести скоропортящиеся продукты из одной точки в другую, то лучшего варианта не найти.
- Контейнеровоз – полуприцеп, который используется для того, чтобы перевозить железнодорожные контейнеры. Они могут быть универсальными, которые позволяют перевозить различные виды контейнеров. Есть стандартные и низкорамные.
- Открытая платформа используется для того, чтобы перевозить различные строительные грузы, а также промышленные конструкции, которые не боятся атмосферного воздействия.
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