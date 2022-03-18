Все об антивирусе Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Endpoint Security – это пакет антивирусных программ для бизнеса, который обеспечивает адаптивную защиту рабочих мест. Включает в себя многоуровневую защиту от угроз, инновационные технологии (контроль приложений и устройств, web-контроль), а также шифрование данных. Считается надежным фундаментом для корпоративной безопасности.
«Лаборатория Касперского» предлагает на выбор 3 версии KES. Разница – в функционале и стоимости каждого решения.
Стартовая редакция KES поддерживает централизованное управление безопасностью и сетевой экран, также обеспечивает защиту ПК и ноутбуков от вирусов.
Стандартная редакция KES помимо рабочих компьютеров защищает мобильные устройства и файловые серверы. Также IT-отдел компании может настраивать политики доступа, контролируя доступ работников к приложениям, интернету, съемным устройствам.
Расширенная редакция KES поддерживает функционал предыдущих версий. Дополнительно предлагаются две полезные функции: инструменты шифрования данных (на случай, если документы попадут в руки злоумышленников) и удобное администрирование для управления всеми процессами, которые касаются безопасности предприятия, с единой консоли.
Подробнее обо всех редакциях KES и их отличиях можно прочитать в статье https://www.softmagazin.ru/soft/antivirusy-i-bezopasnost/tag-kaspersky-endpoint-security-dlja-biznesa/.
KES – отличное решение для бизнеса. Благодаря тому, что данный продукт выпускается в разных редакциях, он подходит любой компании вне зависимости от масштаба.
Владельцы малого бизнеса могут приобрести стартовую или стандартную версию, крупного бизнеса – корпоративную. Выбор делается исходя из бюджета компании, количества рабочих мест и требований к корпоративной безопасности.
Антивирусное решение KES обеспечивает полноценную защиту ключевых активов организации от различных угроз и кибератак. В основе продукта – машинное обучение, опыт специалистов и аналитические данные «Лаборатории Касперского», поступающие в real-time режиме.
Ключевые преимущества Kaspersky Endpoint Security для бизнеса:
Также KES защищает от спама без ложных срабатываний, снижает связанные с ним риски. Тем самым антивирус высвобождает системные ресурсы и повышает производительность рабочих станций.
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