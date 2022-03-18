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Все об антивирусе Kaspersky Endpoint Security

03 апреля 2022 10:02  [1]

Kaspersky Endpoint Security – это пакет антивирусных программ для бизнеса, который обеспечивает адаптивную защиту рабочих мест. Включает в себя многоуровневую защиту от угроз, инновационные технологии (контроль приложений и устройств, web-контроль), а также шифрование данных. Считается надежным фундаментом для корпоративной безопасности.

Версии KES

«Лаборатория Касперского» предлагает на выбор 3 версии KES. Разница – в функционале и стоимости каждого решения.

Стартовая редакция KES поддерживает централизованное управление безопасностью и сетевой экран, также обеспечивает защиту ПК и ноутбуков от вирусов.

Стандартная редакция KES помимо рабочих компьютеров защищает мобильные устройства и файловые серверы. Также IT-отдел компании может настраивать политики доступа, контролируя доступ работников к приложениям, интернету, съемным устройствам.

Расширенная редакция KES поддерживает функционал предыдущих версий. Дополнительно предлагаются две полезные функции: инструменты шифрования данных (на случай, если документы попадут в руки злоумышленников) и удобное администрирование для управления всеми процессами, которые касаются безопасности предприятия, с единой консоли.

Подробнее обо всех редакциях KES и их отличиях можно прочитать в статье https://www.softmagazin.ru/soft/antivirusy-i-bezopasnost/tag-kaspersky-endpoint-security-dlja-biznesa/.

Kaspersky Endpoint Security – что это и где его используют?

KES – отличное решение для бизнеса. Благодаря тому, что данный продукт выпускается в разных редакциях, он подходит любой компании вне зависимости от масштаба.

Владельцы малого бизнеса могут приобрести стартовую или стандартную версию, крупного бизнеса – корпоративную. Выбор делается исходя из бюджета компании, количества рабочих мест и требований к корпоративной безопасности.

Преимущества KES

Антивирусное решение KES обеспечивает полноценную защиту ключевых активов организации от различных угроз и кибератак. В основе продукта – машинное обучение, опыт специалистов и аналитические данные «Лаборатории Касперского», поступающие в real-time режиме.

Ключевые преимущества Kaspersky Endpoint Security для бизнеса:

  1. Защита от приложений-вымогателей. Защищает рабочие места от эксплойтов. Обеспечивает безопасность данных и общих папок от новых угроз и программ-вымогателей. Выполняет поведенческий анализ, отслеживая важные системные процессы и предотвращая утечку личных данных сотрудников.
  2. Контроль программ. Снижает подверженность неизвестным угрозам за счет контроля приложений (для этого нужно указать перечень рабочих приложений и разрешенных действий).
  3. Обнаружение и защита от руткитов. Обнаруживает и нейтрализует даже хорошо скрытые атаки. Обеспечивает надежную защиту от руткитов и буткитов, которыми часто пользуются злоумышленники. Поддерживает встроенные сенсоры и интеграцию с Endpoint Detection and Response (для сбора и анализа больших объемов данных без снижения производительности рабочих станций).
  4. Управление доступом к устройствам записи. Ограничивает права программ в соответствии с выбранным уровнем надежности, контролирует доступ к зашифрованным данным. Также контролирует софт, ограничивая доступ к ключевым системным ресурсам и устройствам видео- и аудиозаписи. Эффективная работа обеспечивается за счет сверок с локальной и облачной базой данных.
  5. Фильтрация интернет-трафика. Фильтрует трафик на шлюзах, блокирует входящие угрозы в автоматическом режиме, предотвращая их проникновение на рабочие компьютеры и серверы. Минимизирует риск использования уязвимостей, снижает расходы на IT-сотрудников.
  6. Развертывание нового ПО. В автоматическом режиме оценивает новое ПО на предмет наличия уязвимостей, анализирует эксплуатацию уязвимостей в режиме 24/7. И тем самым экономит время IT-администраторов.
  7. Предотвращение утечки данных. Защищает данные с помощью шифрования, минимизирует потери в случае утечки.
  8. Защита мобильных устройств. Защищает от всевозможных вирусов и угроз, которые могут проникнуть на рабочие станции при передаче данных со смартфона или планшета.
  9. Единая web-консоль. Обеспечивает удобное управление рабочими компьютерами, корпоративными серверами и мобильными гаджетами вне зависимости от места их расположения.

Также KES защищает от спама без ложных срабатываний, снижает связанные с ним риски. Тем самым антивирус высвобождает системные ресурсы и повышает производительность рабочих станций.

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