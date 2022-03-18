Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Как выбрать идеальное свадебное платье?

03 апреля 2022 11:57  [155]

Каждая девочка в детстве представляла себя принцессой. Повзрослев, мы начинаем понимать, что носить красивые и пышные платья ежедневно не получится. Именно поэтому невесты стараются выбрать на свадьбу уникальный вариант, который станет предметом зависти окружающих.

Свадебное платье https://nicolewedding.ru/svadebnyye-platya/svadebnye_platya_2022/ должно быть не только роскошным, но и элегантным. Наверное, не так просто подобрать идеальное платье, но попробовать стоит.

Выбирать платье стоит внимательно. Посещение магазинов сложно назвать радостным, потому что приносит максимум оправданий. В специализированных магазинах представлено огромное количество разнообразных моделей и фасонов. Выбрать какой-то один вариант будет непросто.

Советы профессионалов позволят сделать правильный выбор

На примерку с собой стоит брать человека, который не будет лукавить и скажет все прямо. Конечно, подружки могут и позавидовать. Именно поэтому стоит слушать свой внутренний голос и профессионалов, которые на каждую модель смотрят с профессиональной точки зрения.

Совет №1. Первым делом нужно определиться с концепцией

Не стоит спешить и покупать платье задолго до мероприятия. Перед свадьбой все может измениться, и купленный вариант не будет устраивать. К примеру, на первых порах свадьба должна была пройти в стандартном ресторане, а ближе к мероприятию было принято решение переехать на свежий воздух.

Если свадьба будет проходить в эко-отеле, то шикарное платье с огромным шлейфом не подойдет. В нем будет попросту неудобно. Даже если подобный вариант очень красивый и идеально сидит по фигуре, он принесет массу неудобств. В какой-то момент невеста просто устанет носить на себе обилие кружев и рюш. Для свадьбы на природе стоит приобрести простое платье, которое подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Совет №2. Обратить внимание стоит на разные варианты

Никто не спорит о том, что в голове каждой невесты есть идеальный вариант свадебного платья. Но на деле он может совершенно не подходить. В свадебном салоне представлено огромное количество разнообразных вариантов. Нужно обратить внимание на все и примерить платья, которые различаются по фасону и даже цвету.

Бывают случаи, когда невеста отвергает варианты с кружевами, рюшами и воланами. Но, примерив такое платье, понимает, что ничего лучше нет и она мечтала именно о таком варианте. Подобное платье может подчеркнуть красоту, и даже скучный образ заиграет другими красками.

Результат во многом зависит и от свадебного салона. Далеко не всегда получается сразу же найти подходящий вариант платья. В хорошем салоне предложат различные варианты, и невеста сможет найти именно то платье, которое ей необходимо.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph