Открытый отбор персонала пройдет в центре занятости Дзержинска 7 апреля Общество

Открытый отбор персонала пройдет в центре занятости Дзержинска 7 апреля. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.

В управлении отметили, что открытый отбор персонала является удобной формой работы и пространством для выстраивания эффективных связей с работодателями и соискателями, а также для профессионального развития и общения.

На мероприятие приглашаются работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, и соискатели, зарегистрированные в службе занятости и отобранные карьерными консультантами центра занятости по заявленным критериям.

Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своих потенциальных специалистов и какие могут предложить условия труда.

Минуя долгий процесс поиска подходящей работы, соискатель может оценить степень соответствия работодателя своим ожиданиям, а работодатель может определиться с выбором кандидата, лично оценив каждого по определенным критериям. Кроме того работодатель имеет возможность одномоментно "закрыть" несколько вакансий.

Карьерные консультанты, присутствуя на собеседованиях, предложат при необходимости варианты мероприятий, направленных на развитие навыков, умений кандидата либо на приобретение новых.

Кроме того, у соискателей, участвующих в мероприятии, появится возможность корректировки (составления) резюме с учетом приобретенного опыта прохождения собеседований.