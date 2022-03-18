"ТНС энерго НН": бумажная квитанция больше не нужна Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН" сообщает, что узнать сумму к оплате и оплатить электроэнергию можно без бумажной квитанции, необходимости распечатывать электронную тоже нет.

Для оплаты достаточно только номера лицевого счета.

Электронные базы данных партнёрских компаний, принимающих оплату, синхронизированы с базами "ТНС энерго НН".

При оплате электроэнергии в кассах Сбера (ранее Сбербанк) или Почты России, других партнёров "ТНС энерго НН" необходимо назвать номер своего лицевого счета специалисту. Сумма к оплате будет определена автоматически.

Узнать сумму к оплате и оплатить электроэнергию по номеру лицевого счета без распечатанной квитанции можно также на сайте "ТНС энерго НН" и в мобильном приложении "ТНС энерго", в терминалах самообслуживания, в личном кабинете и мобильном приложении Сбера.

Компания рекомендует зарегистрировать "Личный кабинет", установить мобильное приложение "ТНС энерго" (доступно на iOS и Android) или подключить рассылку квитанции в электронном виде на адрес электронной почты ("Электронная квитанция"). Это позволит оперативно получать счет (в день формирования) и максимально упростит процесс оплаты электроэнергии.

Отмечается, что электронная квитанция полностью равна по значимости бумажной. Информация о начислениях и задолженности передаётся "ТНС энерго НН" в государственные информационные системы исключительно в электронном виде. С 1 января 2022 года электронный обмен информацией о наличии или отсутствии задолженности введён также для получения субсидий.