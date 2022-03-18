Нижегородские госслужащие примут участие в обучающей программе в рамках внедрения регионального инвестстандарта Общество

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские госслужащие примут участие в обучающей программе в рамках внедрения регионального инвестстандарта. Об этом сообщили в Минэкономразвития Нижегородской области.

Согласно информации, команда Нижегородской области принимает участие в программе обучения региональных и муниципальных управленческих кадров для успешной реализации инвестиционных проектов региона.

Обучение будет проходить по модульной системе на базе РАНХиГС при президенте РФ до октября 2022 года.

От Нижегородской области на обучение были направлены сотрудники регионального министерства экономического развития и инвестиций, команды "Корпорации развития Нижегородской области", а также органов местного самоуправления Дзержинска, Бора, Арзамаса, Городецкого и Кстовского муниципальных районов.

В рамках мероприятия будут рассмотрены темы цифровизации инвестпроцессов в регионах, повышения качества экспертизы инвестиционных проектов и совершенствования системы сопровождения инвесторов.

Напомним, что Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных субъектов федерации, где реализуется стратегическая федеральная инициатива "Fast track для инвестиций в регионах". Она предусматривает создание и внедрение единой системы сопровождения инвестиционных проектов для федеральных и региональных органов власти.

Ранее в регионе была утверждена обновленная инвестдекларация.