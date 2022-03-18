Преимущества кровли из металлочерепицы

Металлочерепица https://www.vertum.su/catalog/metallocherepitsa/ - популярный материал, который используют многие. Стоит отметить, что материал современный и у него огромное количество преимуществ. Материал представляет собой рельефные листы, которые сверху покрывают специальным покрытием.

Многие специалисты считают материал универсальным, потому что его использовать модно в разных направлениях. Подходит он не только для того, чтобы обустроить крышу частных домов, но и для того, чтобы возвести какие-то коммерческие здания. В последнее время все чаще металлочерепицу используют для того, чтобы соорудить крыши административных зданий.

Основные достоинства

У металлочерепицы огромное количество преимуществ. С этим сложно поспорить, потому что материал используют во многих сферах. К основным плюсам кровельного материала можно отнести:

1. Презентабельный внешний вид

Металлочерепица сильно похожа на стандартную черепицу, которую мы все привыкли видеть. Но, все дело в том, что глиняный материал уже устарел и выглядит не так красиво, как новые листы.

Если хочется подчеркнуть свою индивидуальность и отличиться от соседей, то стоит обратить внимание на какой-нибудь необычный цвет.

2. Отличное качество

И с этим сложно поспорить, потому что кровельный материал проходит тщательную проверку. Готовые листы полностью соответствуют всем заявленным требованиям.

3. Весят листы немного

И это качество играет далеко не последнюю роль. Специалисты считают, что материал идеально подходит для современной кровли. Листы практически ничего не весят, следовательно, не придется усиливать основу или тратить время на обрешетку.

К тому же, при строительстве нового дома не придется усиливать фундамент. В процессе строительства все затраты будут снижены до минимума.

4. Легкость монтажа

И мимо данного преимущества также не получится пройти мимо. Если нет лишних денег, то монтаж кровли металлочерепицей можно выполнить самостоятельно. Не нужно обладать какими-то особыми навыками, чтобы установить листы.

Монтаж не занимает много времени, потому что листы крепятся к балкам. Не нужно изучать какую-то уникальную технологию или покупать специальное оборудование. К примеру, если сравнить со стандартной керамической черепицей, то ее нужно укладывать поштучно. В случае с листами дело пойдет быстрее, потому что они занимают большую площадь. К тому же, керамическую черепицу может выложить только профессионал, который понимает, что от него требуется. Монтаж занимает много времени, и подобная работа стоит дорого.

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