Более 20 команд приняли участие в XV Спартакиаде законодательных (представительных) органов власти региона Общество

Более 20 команд из 19 районов Нижегородской области приняли участие в третьем этапе XV Спартакиады законодательных (представительных) органов власти региона, сообщает пресс-служба ЗС НО.

Третий этап спартакиады состоялся 1 апреля в Семенове. Там прошли соревнования по мини-гольфу, настольному теннису, дартсу и боулингу.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов, а также депутаты – Игорь Норенков, Владимир Беспалов, Андрей Тарасов, Олег Кирица, Татьяна Гриневич и сотрудники аппарата.

Участниками этапа стали команды Законодательного собрания, Молодежного парламента, Земских собраний, Городских дум, Советов депутатов городских округов Нижегородской области.

"Спартакиада проводится с целью популяризации здорового образа жизни и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом. Это настоящий праздник, укрепляющий командный дух и помогающий еще лучше узнать коллег как из своего учреждения, так и из других. Кроме того, Спартакиада – еще и средство развития внутреннего туризма. Мы традиционно проводим ее в разных городах, районах – на этот раз в Семенове – настоящей жемчужине нашей области, одной из "визитных карточек" которой являются разнообразные народные художественные промыслы", - отметил спикер областного парламента Евгений Люлин.

"Хочется поблагодарить всех участников Спартакиады, особенно тех, кто приезжает к нам из дальних районов, а также организаторов, благодаря которым у нас есть возможность устраивать региональные соревнования. Мы вместе стараемся идти в ногу со временем, развиваться, привлекать как можно больше участников, вводить новые дисциплины – в прошлом году было представлено 12 видов спорта, а в этом уже 18. Впереди нас ждет еще много интересного – это и плавание, и волейбол, и одна из новых дисциплин – эстафета для депутатов", - сказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель физкультурно-спортивного клуба "Парламент" Максим Ребров.

Стоит отметить, что Спартакиада законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области проходит в 15 раз и является юбилейной, а в третьем ее этапе приняли участие более 150 депутатов и работников законодательных и представительных органов власти региона.

Следующий этап соревнований пройдет в конце апреля – по шахматам, а также стрельбе из пневматической винтовки и пистолета Макарова.



СПРАВКА:

Пятнадцатая Спартакиада законодательных (представительных) органов власти будет проходить в течение года в разных районах области. Всего же в программу соревнований войдут 17 видов спорта, среди которых лыжные гонки, зимняя рыбалка, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, плавание, шашки, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, домино, бильярдный спорт, туристический слет, стрельба из ПМ, волейбол, легкоатлетическая эстафета и вне зачета - стритбол.

Первая Спартакиада законодательных (представительных) органов власти прошла в регионе в 2004 году, вторая - в 2009 году, в этом же году образовались физкультурно-спортивные клубы "Исполин" и "Парламент", которые проводили совместные соревнования. Привычный формат Спартакиада приобрела в 2012 году, при этом увеличив и количество видов спорта, и количество участников.

На протяжении последних десяти лет команда депутатов и работников аппарата Собрания активно участвовала в Спартакиаде и завоевывала призовые места как в отдельных видах спорта, так и по итогам в целом.