Похищенная собака
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Полицейские задержали укравшего собаку мужчину в Кулебаках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, владелец собаки породы "лайка" привязал своего питомца поводком к поручню крыльца магазина и отправился за покупками. Выйдя из торгового заведения, он обнаружил пропажу домашнего любимца. Материальный ущерб от потери собаки хозяин оценил в 7 тысяч рублей, но главное не ее стоимость, а потеря четвероногого друга.
При помощи камер наружного видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого в хищении собаки. Им оказался 32-летний ранее судимый, безработный местный житель. Он был задержан, а в квартире злоумышленника обнаружили поводок пропавшего животного.
Мужчина рассказал, что в нетрезвом состоянии забрал понравившееся животное домой с целью последующей продажи. На следующий день он вышел на прогулку с собакой без поводка, в этот момент она от него убежала и вернулась домой к своего настоящему хозяину.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ (кража). За совершение данного преступления ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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