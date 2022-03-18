Полицейские задержали укравшего собаку мужчину в Кулебаках Происшествия

Похищенная собака Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полицейские задержали укравшего собаку мужчину в Кулебаках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, владелец собаки породы "лайка" привязал своего питомца поводком к поручню крыльца магазина и отправился за покупками. Выйдя из торгового заведения, он обнаружил пропажу домашнего любимца. Материальный ущерб от потери собаки хозяин оценил в 7 тысяч рублей, но главное не ее стоимость, а потеря четвероногого друга.

При помощи камер наружного видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого в хищении собаки. Им оказался 32-летний ранее судимый, безработный местный житель. Он был задержан, а в квартире злоумышленника обнаружили поводок пропавшего животного.

Мужчина рассказал, что в нетрезвом состоянии забрал понравившееся животное домой с целью последующей продажи. На следующий день он вышел на прогулку с собакой без поводка, в этот момент она от него убежала и вернулась домой к своего настоящему хозяину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ (кража). За совершение данного преступления ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.