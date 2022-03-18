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Происшествия

Семья из трёх человек отравилась угарным газом в Александровской слободе

04 апреля 2022 12:55  [28] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Семья из трёх человек из Александровской слободы в Нижнем Новгороде попала в больницу по причине отравления угарным газом в своём частном доме. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, утром 2 апреля супруги и их пятилетний ребёнок почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала их в медучреждение с признаками отравления угарным газом.

37-летний глава семейства и его 33-летняя жена после оказания необходимой помощи были отпущены домой, а вот их ребёнок остался под наблюдением врачей. Его выписали из больницы 4 апреля.

На место происшествия выехали следователи СК и представители газообслуживающей организации. Они осмотрели дом пострадавших.

Как рассказали в СУ СК, специалисты не исключают, что отравление угарным газом могло произойти из-за нахождения в дымоходе газовых коммуникаций постороннего предмета.

Согласно информации, следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
Отравление Следственное управление
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