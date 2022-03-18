Арзамасский водоканал оштрафовали за систематический сброс канализационных стоков на земли Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Арзамасское коммунальное предприятие ООО "РайВодоканал" решением суда привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Об этом сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, к ним поступили жалобы из администрации Арзамасского муниципального района и жителей посёлка Балахониха. Они указывали на неудовлетворительное состояние и работу очистных сооружений посёлка.

Инспекторы Росприроднадзора установили, что обслуживание централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в посёлке производилось по концессии ООО "РайВодоканал". По договору, коммунальное предприятие должно было создать и реконструировать имущество на территории поселений района.

Но проведённая Росприроднадзором проверка показала, что очистные сооружения не работают, стоки в них не поступают. Более того, стоки вытекали на рельеф местности через колодец аварийного сброса. В результате сточные воды скапливались в соседнем овраге. В ведомстве подчеркнули, что неочищенные канализационные воды попадают в местные небольшие реки, которые связаны с Пустынскими озёрами на территории федерального заказника.

Таким образом "РайВодоканал" нарушил требования Федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также Земельного кодекса РФ.

Постановлением Росприроднадзора на нарушителя был наложен штраф в 400 тысяч рублей. Арзамасский городской суд Нижегородской области поддержал позицию Управления, но снизил размер штрафных санкций до 200 тысяч (ниже низшего предела), учитывая сложное материальное положение водоканала.

Кроме того, коммунальное предприятие обязано устранить выявленные нарушения.