Как вступить в наследство и доказать родство с помощью теста ДНК в Нижнем Новгороде

Установление факта родства между людьми в последнее время становится все более востребованным и связано это с несколькими причинами. Во-первых, в постсоветские годы люди стали менее ответственно относится к оформлению юридических документов. Брак раньше – это союз с обязательным штампом, если дети, то отец у всех записан. Документы хранились от первого до последнего листочка в отдельном месте и на любой этап жизни можно было предоставить официальное подтверждение.

Во-вторых, существенно выросло количество семейных споров в судопроизводстве. Кто-то не платит алименты, а кто-то считает себя главным наследником. Кстати, именно эти иски самые сложные и долгие. Спорящие стороны заваливают суды всех инстанций огромным количеством документов, суд заслушивает свидетелей, назначает экспертизы. А в этом деле именно заключения экспертиз ДНК аккредитованных генетических лабораторий могут послужить основанием для перевеса в одну из сторон.

Понятно, что вторая причина проистекает из первой, но сложности таких разбирательств это не снижает. К счастью, создана законодательная база, позволяющая несколько упростить решение многих спорных вопросов и, главное, перевести их из разряда базарных склок в область юриспруденции. Итак, разберемся что же делать.

Как доказать наличие родства при вступлении в наследство

Большинство людей считает, что доказательством родства является наличие официальных документов, поэтому в различных спорах документы придерживаются, ссылаясь на их отсутствие. Это заблуждение номер один. Естественно, свидетельство о рождении, либо о браке значительно упрощает решение вопроса. Но это имеет значение лишь на первом этапе его решения, например, когда наследники заявляют себя в нотариальном порядке.

Утаивание информации о возможных других претендентах на имущество не исключает факта оспаривания, как завещания, так и соблюдения очередности наследования. Это, кстати, закреплено законом. А подтверждение фиксации юридических формальностей можно запросить через суд и государственные органы.

Вот именно в этот момент возможно два пути развития событий:

Оспаривание завещания – процедура очень сложная, ведь это документ, фиксирующий волю наследодателя. Как правило, наследники по закону не согласны с законностью самого документа и для этого могут быть следующие основания:

1. Сомнение в дееспособности умершего по причине тяжелых заболеваний, либо наличия пагубных пристрастий;

2. Подозрение в подлинности самого документа, как правило, это подозрительный бланк, подпись или же репутация нотариальной конторы.

Опротестование претензий на долю в наследной массе новоявленного, либо не признанного иной родней претендента. Частично это перекликается с предыдущим пунктом, а частично по иным причинам. Вот именно этот случай и требует разрешения в судебном порядке.

Семейные пары не всегда официально фиксируют свои отношения, но могут проживать совместно многие годы, вести общее хозяйство, растить общих детей. Именно их, как показывает практика, и пытаются исключить из очередности наследования по закону. Судами ежегодно рассматриваются подобные иски, поэтому уже существует сформированная позиция законодателя по данному вопросу.

Иногда, когда спор за наследство возникает между дальней родней по причине, например, отсутствия близких родственников, либо их отказ от принятия наследства, то степень родства до второго колена также поможет установить генетическое исследование ,проводимое в Медикал Геномикс. Однако стоит отметить, что для суда подойдет только заключение эксперта, где отбор проб производился в полном соответствии с законодательством и были правильно оформлены все документы, включая и расширенное заключения эксперта-генетика.

Генетическая экспертиза установления родства в Нижнем Новгороде

Ходатайствовать о проведении генетической экспертизы можно либо в отношении умершего, либо в отношении его априорных родственников (других подтвержденных детей, родителей, братьев и сестер). Предварительно обратитесь за консультацией в генетическую лабораторию Медикал Геномикс https://nn.medicalgenomics.ru/

Сроки проведения исследования зависят от сложности предоставленных образцов ДНК. Такая экспертиза в среднем обойдется вам в 15 000 - 20 000 рублей.

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