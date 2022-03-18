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Общество

Мининский университет вошел в топ-10 вузов России по направлению "Педагогика"

04 апреля 2022 15:58  [50] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мининский университет вошел в топ-10 вузов России по направлению "Педагогика". Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, НГПУ им. К. Минина занял девятое место среди всех вузов страны в предметном рейтинге RAEX по направлению подготовки "Педагогическое образование".

Направление "Педагогика" с этого года было добавлено в рейтинги вузов RAEX. В рамках комплексного исследования проводилась независимая оценка деятельности широкого спектра вузов. На их позиции в рейтинге влияли 3 группы факторов: качество образования, научные достижения и уровень взаимосвязи с обществом.

Мининский университет по оценке специалистов рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика" набрал в рейтинге 68,17 балла из 100 возможных. 

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, обеспечить высокие позиции в рейтинге позволяют постоянное совершенствование образовательных программ и внедрение новых актуальных направлений подготовки.

Так, в университете по инициативе Министерства просвещения РФ реализуется концепция "Ядро высшего педагогического образования", что позволяет обеспечить единство при формировании профессиональных компетенций будущих педагогов, а также способствует преемственности образования, начиная от педагогических колледжей до бакалавриата и магистратуры.

Также растет объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В пространстве "Точка кипения" реализуются просветительские проекты, а "Технопарк универсальных педагогических компетенций" и педагогический "Кванториум" позволяют внедрять в образовательный процесс передовые технологии.

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Теги:
Вузы Образование
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