Мининский университет вошел в топ-10 вузов России по направлению "Педагогика" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мининский университет вошел в топ-10 вузов России по направлению "Педагогика". Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, НГПУ им. К. Минина занял девятое место среди всех вузов страны в предметном рейтинге RAEX по направлению подготовки "Педагогическое образование".

Направление "Педагогика" с этого года было добавлено в рейтинги вузов RAEX. В рамках комплексного исследования проводилась независимая оценка деятельности широкого спектра вузов. На их позиции в рейтинге влияли 3 группы факторов: качество образования, научные достижения и уровень взаимосвязи с обществом.

Мининский университет по оценке специалистов рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика" набрал в рейтинге 68,17 балла из 100 возможных.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, обеспечить высокие позиции в рейтинге позволяют постоянное совершенствование образовательных программ и внедрение новых актуальных направлений подготовки.

Так, в университете по инициативе Министерства просвещения РФ реализуется концепция "Ядро высшего педагогического образования", что позволяет обеспечить единство при формировании профессиональных компетенций будущих педагогов, а также способствует преемственности образования, начиная от педагогических колледжей до бакалавриата и магистратуры.

Также растет объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В пространстве "Точка кипения" реализуются просветительские проекты, а "Технопарк универсальных педагогических компетенций" и педагогический "Кванториум" позволяют внедрять в образовательный процесс передовые технологии.