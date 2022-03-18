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Общество

Конкурс молодёжных проектов и инициатив "Драйверы роста" стартовал в Нижегородской области

04 апреля 2022 16:28  [23] Общество

Областной конкурс молодёжных проектов и инициатив "Драйверы роста" стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторы конкурса – министерство образования региона и молодежный центр "Высота". Призовой фонд - 5 млн рублей, размер поддержки одного проекта – 300 тысяч.

Конкурс проводится в целях создания условий для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодёжи. Принять участие в нем могут молодые люди из Нижегородской области в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе в девяти номинация: "студенческие инициативы", "добровольчество", "профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "инициативы творческой молодежи", "патриотическое воспитание и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей", "спорт, ЗОЖ, туризм", "молодежные медиа", "наука и инновации", "развитие социальных лифтов".

Конкурс проходит до 13 июня 2022 года и состоит из трёх этапов.

Этап принятия заявок продлится до 30 апреля. Для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС "Молодёжь России" (grants.myrosmol.ru). В мае состоится оценка проектов, в июне – очный этап грантового конкурса "Драйверы роста".

Подробности о конкурсе и системе подготовки к нему можно получить на официальных ресурсах Молодёжи Нижегородской области:
- в паблике ВКонтакте: https://vk.com/molodezh_no,
- в официальном телеграм-канале офиса "Молодежное проектирование" Молодежного центра Нижегородской области "Высота" – "Драйверы Роста": https://t.me/driversno.

Напомним, что областной конкурс молодежных проектов и инициатив "Драйверы роста" проводится с 2019 года. За три года в нем приняли участие 484 представителя более 40 муниципальных образований Нижегородской области. Победителями конкурса стали 96 молодёжных проектов.

Контакты для связи: Молодёжный центр Нижегородской области "Высота", тел. +7 (831) 274-65-60, mol.proekt.nn2022@gmail.com

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